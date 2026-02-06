Em meio a negociações, EUA renovam alerta a cidadãos no Irã:

Publicada em 06/02/2026 às 10h54
O governo dos Estados Unidos renovou nesta sexta-feira (6) o aviso para seus cidadãos deixarem o Irã enquanto delegações dos dois países estavam reunidas no Omã para negociar limites ao programa nuclear iraniano.
"Saia do Irã agora. Tenha um plano para deixar o país que não dependa de ajuda do governo dos EUA. (...) Cidadãos dos Estados Unidos devem esperar a continuidade de interrupções na internet, planejar meios alternativos de comunicação e, se for seguro fazê-lo, considerar deixar o Irã por via terrestre em direção à Armênia ou à Turquia", afirmou o Departamento de Estado norte-americano em comunicado.
O Departamento de Estado ainda orientou os cidadãos norte-americanos a ter estoque de alimentos e de água, além de "manter um perfil discreto" e ficar atento à mídia local para notícias de última hora. Em meados de janeiro, na iminência de um bombardeio dos EUA em solo iraniano, o governo norte-americano havia utilizado uma linguagem mais enfática, com "deixe o Irã agora" em negrito.
O alerta desta sexta-feira ocorre meio a negociações entre os EUA e o Irã em Mascate, no Omã, para limitar o programa nuclear iraniano. Leia mais abaixo.
Apesar das negociações, um ataque norte-americano não está totalmente descartado. Isso porque os países foram à mesa de negociações com demandas diferentes: enquanto Teerã afirmou que negociaria apenas seu programa nuclear, Washington disse que exigiria o fim do programa de mísseis iraniano e ao apoio a grupos terroristas no Oriente Médio.
