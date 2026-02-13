Deputado reivindica do DER-RO asfalto para Vila Bosco, Goiás é exemplo mundial em arborização, por que Porto Velho não investe no segmento?!

Publicada em 12/02/2026 às 14h00
Vila Bosco – Preocupado com a situação dos moradores do Distrito de Vila Bosco, em Alto Alegre dos Parecis, o deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), corregedor Parlamentar da Assembleia Legislativa (Ale), solicitou da direção do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a pavimentação de cerca de 1,5 km na Vila Bosco, na RO 370. Argumentou Jean Mendonça, que a rodovia mais conhecida como “Estrada do Boi” é um dos principais corredores da produção agrícola e fundamental para a economia regional. A solicitação atende pedido do vereador Adelson Rodrigues dos Santos (PL), conhecido como Fatal da Saúde. “Confio no trabalho do diretor-geral do DER, Éder André Fernandes Dias, e no compromisso do governador Marcos Rocha (PSD) em priorizar obras que promovam o desenvolvimento dos nossos municípios e distritos”, argumento o parlamentar.
Arborização – A capital de Goiás, Goiânia passou a registrar gradativamente temperaturas mais amenas em relação a outras capitais do Centro-Oeste. A explicação é simples e não veio de fatores climáticos isolados, mas sim de uma ação da prefeitura, que desenvolveu um projeto de plantio de árvores, que já atingiu a 1,2 milhão de mudas. Com isso constatou-se a redução média da temperatura urbana em 2,3ºC. Goiânia concentra áreas verdes distribuídas, segundo reportagem do “Jornal Correio”, distribuídas em 32 parques e bosques, além de corredores arborizados em vias públicas e bairros residenciais. Segundos os técnicos a expansão da cobertura vegetal “ajudou a mitigar ilhas de calor, melhorar a qualidade do ar e ampliar as áreas de convivência urbana”. A aplicação do projeto levou Goiânia a integrar a lista de “Cidades Árvore do Mundo” (Tree Cities of the World). A certificação foi concedida pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) em parceria com a Arbor Day Foundation. O selo reconhece municípios que mantêm políticas permanentes de manejo, proteção e expansão da arborização urbana.
Arborização II – A informação sobre a iniciativa da Prefeitura de Goiás é destacada, porque o exemplo pode ser aplicado em Porto Velho, cidade onde a temperatura está quase sempre em torno de 30ºC. O prefeito Leo Moraes (Podemos), que investe pesado no saneamento urbano, realmente uma área carente da Capital de Rondônia, poderia integrar o Plano Nacional de Arborização Urbana (PlaNau), que foi lançado pelo Governo Federal em 2025, que estabelece como meta elevar a cobertura vegetal das cidades brasileiras de 45.5% para 65% e implantar mais 360 mil hectares de áreas verdes em todo o País. Porto Velho já foi uma cidade muito mais bem arborizada e, a aplicação de um projeto de arborização permanente seria fundamental para o processo de revitalização urbana, que está entre as propostas de Leo Moraes e equipe. Porto Velho já foi muito mais bem arborizada e acolhedora, inclusive com mangueiras, que ainda existem em algumas áreas.
Banda – No sábado (17) a Banda do Vai Quem Quer (BVQQ), maior bloco carnavalesco da região Norte, estará desfilando pelas principais ruas de Porto Velho. A concentração será na Praça das Três Caixas D´Água, a partir das 15h e o início do desfile às 17h. Abadas da BVQQ estão à venda ao custo de R$ 100 na sede (Rua Joaquim Nabuco, 2368, em Porto Velho) da Banda no horário comercial ou nas unidades da rede de Supermercados Nova Era. Fundada há 46 anos pelo saudoso Manoel (Manelão) Mendonça, a BVQQ atrai milhares de pessoas (expectativa para este ano é de 200 mil pessoas), além de pessoas do interior, de outros estados e até de outros países devido a sua importância para o Carnaval do Norte do País.
Filiação – Um dos assuntos predominantes da semana, além do Carnaval, é sobre a filiação do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, dois mandatos seguidos, no União Brasil, que está federado nacionalmente com o PP, que em Rondônia é presidido pela deputada federal Sílvia Cristina, que formata uma pré-candidatura ao Senado para as eleições gerais de outubro. Hildon é (ou era) presidente do PSDB no Estado e não se tem informação de quem assumirá o comando do partido em Rondônia. No UB, Hildon tem o apoio do deputado federal Maurício Carvalho, que controla o partido no Estado. Maurício já foi vice no segundo mandato de Hildon e, devido a sua eleição à Câmara Federal em 2022, renunciou para assumir o novo cargo no Congresso Nacional, mas continua sendo parceiro do ex-prefeito, que trabalha a sucessão estadual. Está tudo em casa...
O futuro político do governador Marcos Rocha, após ele assumir a presidência do PSD em Rondônia também é assunto de ponta nos bastidores da política. Tem quem aposte, que ele cumprirá o mandato até o final e não será candidato a cargos eletivos este ano +++ Outra parcela dos “palpiteiros” diz que ele está fazendo “jogo de cena” e que será candidato a uma das duas vagas ao Senado. Mas pessoas bem próximas a Rocha garante que tudo está dependendo de alguns “ajustes” nos bastidores, para que ele renuncie até 3 de abril (seis meses antes das eleições de 3 de outubro) e seja candidato +++ No caso de Rocha renunciar, sua esposa, Luana, secretária de Estado de Ação Social, poderá concorrer a uma das oito vagas da Câmara Federal. Seu irmão, Sandro Rocha, diretor-geral do Detran-RO, também poderá entrar na disputa por uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa (Ale) +++ A barreira que Rocha tem pela frente é o seu vice, Sérgio Gonçalves (UB), que assumirá o cargo e poderá concorrer à reeleição. Sem a “máquina” do governo em mãos Rocha terá dificuldades de conseguir se eleger senador +++ Após a Quarta-Feira de Cinzas (18) o assunto deverá ser discutido com maior fluência. Até lá o Carnaval está na pauta de a maioria da população de Rondônia, inclusive os políticos +++ Athetico Paranaense e Santos, Fluminense e Botafogo jogam hoje (12) a partir das 19h30. A rodada do Brasileirão também tem Corinthians e Bragantino (20h) e Internacional e Palmeiras (20h30), que completam a rodada.
