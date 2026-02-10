Deputado Luizinho Goebel indica reforma da sede da Ciretran de Cabixi ao Governo de Rondônia

Publicada em 10/02/2026 às 09h34
O deputado estadual Luizinho Goebel apresentou indicação ao Poder Executivo de Rondônia, com extensão ao Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), solicitando a reforma da sede da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) no município de Cabixi, no Cone Sul do estado.
A indicação foi protocolada no Plenário das Deliberações da Assembleia Legislativa de Rondônia no dia 2 de fevereiro de 2026, conforme previsto no Regimento Interno da Casa.
Melhoria da estrutura e do atendimento
De acordo com a justificativa apresentada pelo parlamentar, a unidade da Ciretran de Cabixi desempenha papel estratégico na prestação de serviços essenciais de trânsito, atendendo tanto a população local quanto moradores de municípios da região.
Segundo o documento, as atuais condições estruturais do prédio apresentam limitações que impactam a eficiência dos serviços, a qualidade do atendimento ao público e as condições de trabalho dos servidores. A proposta de reforma busca adequar os espaços físicos às normas técnicas vigentes, especialmente nos aspectos de acessibilidade, segurança, ergonomia e funcionalidade administrativa.
Serviços essenciais à população
A Ciretran é responsável por serviços como registro e licenciamento de veículos, emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), vistorias veiculares e orientações administrativas relacionadas ao trânsito. A melhoria da estrutura física, conforme a indicação, pode contribuir para maior fluidez no atendimento e melhor organização dos serviços.
O texto também destaca que a unidade de Cabixi funciona como polo regional de atendimento, o que amplia o alcance dos investimentos e beneficia um número maior de usuários.
Encaminhamento ao Executivo e ao Detran-RO
Com a indicação, o deputado Luizinho Goebel solicita que o Governo do Estado, por meio do Detran-RO, avalie a viabilidade da reforma e a destinação de recursos necessários para a execução da obra.
A proposta segue agora para análise do Poder Executivo estadual, responsável pela deliberação quanto à adoção das providências administrativas e orçamentárias cabíveis.
