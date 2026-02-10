Claudia Leitte reage a ofensas em bloco na Paraíba e episódio termina em briga

Publicada em 10/02/2026 às 11h15
A apresentação de Claudia Leitte no bloco Virgens de Tambaú, realizada neste domingo (8), em João Pessoa (PB), foi marcada por um episódio de tensão envolvendo um folião e frequentadores de um camarote instalado no percurso do desfile.
O caso começou quando a cantora passava em frente ao espaço e um homem passou a dirigir xingamentos e fazer gestos ofensivos contra a artista. Diante da situação, Claudia interrompeu momentaneamente o show e usou o microfone para pedir respeito, alertando que atitudes desse tipo poderiam resultar em alguém machucado. Ela também afirmou que diferenças não justificam desrespeito e encerrou a fala desejando bênçãos ao agressor.
Mesmo após a manifestação pública da cantora, a situação saiu do controle. Pessoas que acompanhavam o desfile a partir do mirante do camarote intervieram, retiraram o folião e o acompanhante do local e passaram a agredi-los. Registros que circulam nas redes sociais mostram cenas de violência, com empurrões, socos e chutes durante a confusão.
Depois do tumulto, Claudia Leitte voltou a se pronunciar ao público. Em tom de desabafo, afirmou que atitudes como aquela não representam o espírito do evento e disse que o melhor caminho seria ignorar o ocorrido, reforçando uma mensagem de autocontrole e superação.
Um folião mal educado foi expulso de um camarote, durante o pré-Carnaval em João Pessoa, após xingar e fazer gestos obscenos para a cantora Cláudia Leitte.
Ao ser identificado por outros participantes do camarote, o homem e outro amigo dele, foram expulsos do espaço reservado. pic.twitter.com/10MLXYi1lb— Wagner Ferreira (@wagnerpress) February 9, 2026
Comentários
Seja o primeiro a comentar!