Missão Sebrae em Rondônia levará empreendedores à Expo Revestir 2026

Publicada em 10/02/2026 às 11h28
O Sebrae em Rondônia levará 15 empreendedores para participar da Expo Revestir 2026, maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina, que acontece de 9 a 13 de março, no pavilhão São Paulo Expo, em São Paulo (SP). A missão reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento e a modernização dos pequenos negócios do estado, conectando empresas locais a um dos principais ambientes de inovação e negócios do setor da construção civil.
Com mais de 20 anos de trajetória e reconhecimento internacional, a Expo Revestir está consolidada entre as três maiores feiras do segmento no mundo. O evento é considerado o principal ponto de encontro de profissionais de revendas de materiais de construção, construtoras, arquitetura e design de interiores, reunindo tendências, lançamentos e oportunidades estratégicas para o mercado.
Neste cenário, o Sebrae em Rondônia realiza a Missão Empresarial Expo Revestir 2026, com o objetivo de proporcionar aos participantes uma imersão completa no maior hub de negócios do setor, fortalecendo a competitividade das empresas rondonienses e ampliando conexões com fornecedores, parceiros e novos mercados.
Missão voltada ao fortalecimento dos pequenos negócios
A iniciativa é direcionada a empreendedores e empresários de Rondônia que atuam nos setores de construção, acabamentos, arquitetura, design de interiores e áreas correlatas. O foco é apoiar pequenos negócios que desejam se posicionar de forma mais estratégica, incorporando inovação, tendências e soluções que impulsionem seu crescimento.
Além da participação na feira, a missão promove acesso a experiências práticas e oportunidades reais de expansão comercial, alinhadas às transformações e demandas do setor.
Programação e oportunidades durante o evento
Durante o período da Expo Revestir, os participantes terão acesso a uma programação que inclui:
Visitação técnica aos estandes e lançamentos do evento
Rodadas de networking com empresas e fornecedores nacionais
Contato direto com tendências internacionais em revestimentos e design
Oportunidades de prospecção e geração de negócios
Experiência imersiva em um dos maiores eventos do setor no mundo
Com mais de 300 marcas expositoras, a feira conecta fabricantes, revendedores e especificadores de todo o mundo, consolidando-se como o maior palco de inovação da construção civil na América Latina.
Primeira missão empresarial do Sebrae Rondônia em 2026
A Missão Empresarial Expo Revestir marca a primeira missão do Sebrae em Rondônia em 2026, abrindo o calendário anual de ações voltadas à competitividade, inovação e fortalecimento dos pequenos negócios do estado.
Ao conectar empreendedores rondonienses a um evento desse porte, o Sebrae promove não apenas acesso a conhecimento e tendências, mas também a construção de caminhos concretos para o crescimento sustentável e a modernização do setor em Rondônia.
Para mais informações sobre a Expo Revestir 2026, os interessados podem acessar o site oficial do evento: Expo Revestir 2026.
Já para conhecer outras missões empresariais programadas pelo Sebrae em Rondônia ao longo de 2026, basta visitar: Missões Sebrae Rondônia.
