Acesso ao trabalho é ampliado pelo governo de RO com 2.344 vagas, sendo 82 novas oportunidades em Porto Velho

Nesta semana, são ofertadas pelo governo de Rondônia, 2.344 vagas de emprego, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-RO) para todo o estado, com destaque para 82 novas oportunidades em Porto Velho, com ênfase no cargo de vendedor. A iniciativa amplia o acesso da população ao mercado de trabalho em diversos municípios, especialmente na Capital.
O objetivo é fortalecer a geração de emprego e renda, aproximando trabalhadores das empresas que estão contratando, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), responsável pela coordenação das ações do Sine-RO e pela ampliação da intermediação de mão de obra em todas as regiões do estado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos da gestão fortalecem o ambiente de negócios e criam oportunidades reais para a população. “As vagas refletem o resultado de políticas voltadas ao desenvolvimento econômico, ao apoio para o setor produtivo e à geração de emprego em todos os municípios de Rondônia”, enfatizou.
CARGO DE VENDEDOR
Porto Velho concentra 82 vagas nesta semana, com forte demanda para o setor comercial, principalmente para o cargo de vendedor, que soma 34 oportunidades, além de cargos como gerente de vendas (4 vagas); e assistente administrativo (3 vagas), entre outras funções.
JOVENS APRENDIZES
Outro destaque é a oferta de 60 vagas para aprendizes, voltadas à inserção de jovens no mercado de trabalho. Segundo o secretário da Sedec, Lauro Fernandes, “a ampliação das vagas, especialmente para aprendizes e para áreas com maior demanda, como vendas, demonstra o compromisso do governo de Rondônia em preparar a população para o mercado e em fortalecer a economia local por meio da qualificação e da intermediação de mão de obra”, destacou.
VAGAS DISPONÍVEIS
As vagas estão disponíveis no Sistema Nacional de Emprego em Rondônia, sob coordenação da Sedec e, abrangem municípios como Ariquemes, Cacoal, Espigão d’Oeste, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Vilhena, Jaru e Guajará-Mirim, além da Capital.
A candidatura pode ser feita diretamente pelo site ou aplicativo, onde o trabalhador também pode acompanhar todas as etapas do processo seletivo. Para quem precisa de apoio, as unidades do Tudo Aqui oferecem atendimento presencial para auxiliar no cadastro e no encaminhamento das oportunidades.
