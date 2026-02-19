Deputado Laerte Gomes reforça apoio ao esporte com entrega de materiais em Urupá

Publicada em 19/02/2026 às 08h10
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) esteve no município de Urupá, onde cumpriu uma importante agenda de trabalho marcada por diálogo, parcerias e investimentos concretos, com destaque para a entrega de materiais esportivos destinados à Diretoria de Esportes.
Durante a visita, o parlamentar participou de uma reunião com o prefeito Saldanha, reforçando o compromisso com ações e projetos voltados ao desenvolvimento do município. Laerte também participou de um bate-papo na residência do ex-prefeito Célio Lang, ao lado de lideranças locais e apoiadores do mandato. O encontro foi marcado por escuta atenta, diálogo produtivo e alinhamento de futuras demandas para Urupá.
O ponto alto da agenda foi a entrega de importantes materiais esportivos, um reforço significativo para incentivar a prática esportiva e apoiar atletas do município. Foram destinados 160 pares de chuteiras, 80 pares de uniforme para capoeira, 16 kits de uniforme para futebol, quatro bebedouros, 80 bolas, 24 kits de arbitragem, 16 apitos, oito pandeiros e oito pares de redes.
Para o deputado, investir no esporte é investir no futuro. “Acreditamos na força da juventude. O esporte promove saúde, disciplina, inclusão social e cria oportunidades. Nosso compromisso é continuar trabalhando para fortalecer cada vez mais o esporte em Urupá e em toda a nossa região”, destacou.
Laerte Gomes também agradeceu ao governador Marcos Rocha pela parceria constante e apoio às ações que beneficiam os municípios, além de reconhecer o trabalho conjunto com vereadores, lideranças e parceiros de mandato que contribuem para que os investimentos cheguem na ponta, atendendo quem realmente precisa.
