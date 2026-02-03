Deputado Delegado Camargo cobra melhorias urgentes na RO-458 entre Alto Paraíso e Triunfo

Publicada em 03/02/2026 às 14h10
O deputado estadual Delegado Camargo apresentou indicação ao Governo de Rondônia solicitando medidas urgentes de patrolamento e encascalhamento na Rodovia RO-458, no trecho que interliga os municípios de Alto Paraíso e Triunfo. A proposição foi encaminhada ao chefe do Poder Executivo, com extensão à Casa Civil e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).
Segundo o parlamentar, a rodovia encontra-se em condições precárias de trafegabilidade, situação agravada pelo período chuvoso e pela ausência de manutenção periódica. Buracos, atoleiros e trechos praticamente intransitáveis têm colocado em risco a segurança de motoristas, estudantes e produtores rurais que utilizam a via diariamente.
A RO-458 é considerada estratégica para a região, pois garante o deslocamento de moradores, o transporte escolar, o acesso a serviços essenciais como saúde e educação, além do escoamento da produção agrícola e pecuária. Segundo o documento, a falta de manutenção adequada eleva os custos de transporte, gera prejuízos econômicos e pode resultar no isolamento de comunidades, especialmente durante o inverno amazônico.
Na indicação, o deputado também solicita informações formais ao DER-RO, como a existência de cronograma oficial para execução das obras, se o trecho está incluído no planejamento anual de manutenção de vias rurais e se há levantamento técnico recente sobre as condições da estrada.
Para o deputado Delegado Camargo, a cobrança é uma medida necessária para garantir segurança e desenvolvimento regional.
“Estamos falando de uma rodovia essencial para a população do Vale do Jamari. A falta de manutenção compromete vidas, prejudica o transporte escolar e dificulta o escoamento da produção. Nosso papel é fiscalizar, cobrar e garantir que o poder público atue com responsabilidade e urgência”, destacou o parlamentar.
Atuação parlamentar
Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa de Rondônia, Delegado Camargo tem se destacado pela atuação firme na cobrança de ações do Executivo, especialmente em pautas ligadas à infraestrutura, mobilidade rural e segurança da população do interior do estado. A indicação sobre a RO-458 reforça o compromisso do deputado com a fiscalização, a defesa do interesse público e a melhoria das condições de vida dos rondonienses.
