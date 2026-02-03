Cacoal pretende eleger governador e ampliar bancada estadual, município tem hoje dois deputados estaduais, ex-governador Cassol volta ao noticiário

Publicada em 03/02/2026 às 14h00
Pré-candidatos – Com o passar dos dias as Eleições Gerais 2026 vão se aproximando, e já é possível notar, no início deste mês de fevereiro movimentação maior nos bastidores da política. Estamos a pouco mais de oito meses do primeiro turno (4 de outubro) das eleições deste ano e vários nomes já estão sendo divulgados como pré-candidatos a governador, senador e deputado (federal e estadual). Vereadores com maior identificação com os eleitores devido ao considerável potencial de votos e, já provaram isso em eleições anteriores, por isso se reelegeram e elegeram com votações expressivas buscam cargos políticos-eleitorais mais relevantes nas eleições deste ano. Na coluna de segunda-feira (2), já publicamos alguns nomes de prefeitos-reeleitos em 2024, que formatam candidaturas a governador, senador, deputado federal e estadual.
Pré-candidatos II – Na coluna de hoje (3), mais um nome do interior com potencial de votos, para se eleger deputado estadual, se apresentou como pré-candidato e mereceu matéria com destaque no site “Tribuna Popular”, de Cacoal, do amigo de décadas, Antônio Perin. A “Tribuna Popular” foi o primeiro jornal semanal impresso de Rondônia traz o vereador Edimar Kapiche (PSD), primeiro secretário da Mesa Diretora e reeleito com 1.800 votos, em entrevista ao jornal online, se apresentou como pré-candidato a deputado estadual nas eleições deste ano. É mais um nome de vereador do interior, que se apresenta como pretendente a uma das 24 cadeiras da Ale-RO em um partido que tem o deputado experiente, Laerte Gomes, o mais bem votado (25.603 votos) em 2022, que deverá superar essa votação em mais uma reeleição, pelo seu trabalho junto ao eleitorado e com chances reais de ajudar a levar mais parlamentares do seu partido. Kapiche está entre eles. Assim como Kapiche e outros nomes já citados em colunas anteriores, teremos muitos vereadores concorrendo ao Parlamento Estadual este ano.
Fúria – O prefeito-reeleito (83,16% dos votos válidos) Adailton Fúria (PSD), de Cacoal, nas eleições de 2024, se prepara para concorrer nas gerais de outubro deste ano. Desde a sua reeleição, que Fúria formata uma pré-candidatura a governador e vem ganhando espaços para materializar seu projeto. Em conjunto com sua pretensão de governar Rondônia, Fúria também vem trabalhando a pré-candidatura da sua esposa Joliane, que concorreu a deputada federal nas eleições de 2022 e somou 24.483 votos, a quinta candidata mais bem votada no Estado. Ela não se elegeu, devido a legenda, mas demonstrou, que, a exemplo do marido, também é bem relacionada com a população e está entre os nomes em condições de assumir uma das oito cadeiras na Câmara Federal a partir do próximo ano.
Cassol - Uma foto do senador Marcos Rogério, que preside o PL no Estado e o ex- (prefeito, governador, senador) Ivo Cassol, do PP, que foi publicada recentemente nas redes sociais, deu um buchicho danado nos bastidores da política estadual. Cassol, inclusive, veio a público dizer que a foto não significava, que estaria apoiando Rogério, que tem projeto-futuro de disputar o Governo do Estado e vem organizando o seu partido para conseguir o objetivo. Ivo é considerado uma das lideranças políticas de maior destaque no Estado, porém, não tem condições de concorrer à sucessão estadual este ano, porque está inelegível em razão de problemas com a Lei Eleitoral. Sempre demonstrou que é bom de voto, mas para ele, não no apoio a outros candidatos. Exemplo foi com João Cahulla, que era seu vice-governador. Cassol renunciou, para concorrer ao Senado e Cahulla teve o seu apoio para a reeleição, mas foi derrotado no segundo turno por Confúcio Moura nas eleições de 2010. Mas Cassol se elegeu senador.
Respigo
O PSD é representado no Parlamento Estadual por três deputados. Laerte Gomes (Ji-Paraná), o mais bem votado no Estado em 2022, somando mais de 25,6 mil votos, Cássio Góes (Cacoal) e Nim Barroso (Ji-Paraná) +++ Desde a última semana, que o governador Marcos Rocha está presidente do PSD no Estado. Caso permaneça no cargo até o final do mandato em dezembro, Rocha terá condições de dar suporte à uma candidatura de Fúria à sua sucessão, além manter e até de ampliar no número de deputados estaduais +++ Existe a possibilidade de Rocha renunciar em abril para concorrer ao Senado. Recentemente afirmou que concluirá o mandato +++ E existe muitas chances de o PSD permanecer no comando do Poder Executivo estadual. No caso Fúria, sempre bem cotado nas pesquisas, consiga vencer as eleições à sucessão estadual de outubro próximo +++ Como o município de Cacoal e está na “Ordem do Dia” na coluna de hoje, também não há como negar, que os deputados estaduais Cirone Deiró (UB) e Cássio Góes (PSD) são nomes com plenas condições de conseguir um novo mandato, devido ao bom trabalho realizado no parlamento Estadual. Em 2022 Cirone foi o quarto deputado estadual mais bem votado (22.207 votos) e Cássio o nono (17.753 votos) +++ Pelo trabalho de ambos no legislativo estadual e pesquisas realizadas por institutos especializados da área não terão problemas para conseguirem um novo mandato. A previsão é que Cacoal poderá não só manter os dois deputados, mas ampliar a participação na futura composição da Ale-RO +++ Além de a possibilidade de conseguir uma das oito vagas na Câmara Federal com Joliane, e o mais importante, eleger o futuro governador do Estado com Fúria. Quem viver verá...
Comentários
Seja o primeiro a comentar!