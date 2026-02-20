Deputado Alan Queiroz destina recurso para aquisição de materiais de fisioterapia em Candeias do Jamari

Por Jorge Fernando

Publicada em 20/02/2026 às 14h10

O deputado estadual Alan Queiroz destinou R$ 20 mil para a aquisição de materiais de fisioterapia em Candeias do Jamari. O recurso foi solicitado pelo vereador Beto da Obra e tem como objetivo reforçar a estrutura de atendimento aos pacientes que necessitam de reabilitação física no município.

A quantia será utilizada para a compra de equipamentos e materiais essenciais para os atendimentos fisioterapêuticos, garantindo melhores condições de trabalho aos profissionais e mais qualidade no tratamento oferecido à população. A iniciativa busca ampliar a capacidade de atendimento, reduzir o tempo de espera e proporcionar mais eficiência nos serviços de saúde.

O parlamentar destacou a importância de investir na saúde de Candeias do Jamari. “Cuidar da saúde também é garantir que as pessoas tenham acesso a um tratamento digno e eficiente durante o processo de recuperação. Esse recurso vai fortalecer os atendimentos de fisioterapia em Candeias do Jamari e assegurar mais qualidade de vida para a população”, afirmou.

Para o vereador Beto da Obra, o investimento tem grande relevância para o fortalecimento da saúde no município. “Esse recurso é de grande importância para Candeias do Jamari, pois vai melhorar a estrutura dos atendimentos e oferecer mais qualidade e dignidade para os pacientes que precisam de fisioterapia. É um investimento que impacta diretamente na recuperação e no bem-estar da nossa população”, destacou.

A destinação dos recursos reafirma a atuação do deputado Alan Queiroz em apoiar os municípios com investimentos que fortalecem os serviços públicos e atendem demandas apresentadas pelas lideranças locais. O parlamentar segue trabalhando para garantir melhorias concretas que impactem positivamente a vida da população em todas as regiões do estado.