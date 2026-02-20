Congresso técnico marca pontapé inicial do Amadorzão 2026 em Porto Velho

Publicada em 20/02/2026 às 08h20
Nesta quinta-feira (19), dirigentes, representantes de equipes e organização se reuniram em Porto Velho para o congresso técnico que marcou o início oficial do Amadorzão 2026, considerado o maior campeonato de futebol amador da capital.
O encontro teve como principal objetivo alinhar os detalhes da competição, incluindo regulamento, formato de disputa, prazos e orientações administrativas para os clubes participantes. O momento também serviu para esclarecer dúvidas e reforçar o compromisso com uma competição organizada, transparente e competitiva.
Idealizado pelo deputado estadual Marcelo Cruz, o Amadorzão se consolidou como um dos principais projetos de incentivo ao futebol de várzea em Rondônia, reunindo equipes de bairros e comunidades e promovendo integração social por meio do esporte.
Futebol raiz e oportunidade
Mais do que a disputa dentro das quatro linhas, o Amadorzão é reconhecido por valorizar atletas amadores, fortalecer o esporte comunitário e movimentar torcidas nos campos da cidade. A competição também se destaca pela premiação em dinheiro e pelas categorias individuais, que incentivam o desempenho dos jogadores ao longo do campeonato.
Durante o congresso técnico, a organização destacou a expectativa de uma edição ainda mais participativa, com jogos equilibrados e grande presença de público, mantendo a tradição do futebol raiz que marca a competição desde sua criação.
Próximos passos
Com a realização do congresso, o Amadorzão 2026 entra agora na fase final de preparação para o início das partidas. A previsão é que os confrontos comecem nas próximas semanas, levando novamente emoção e rivalidade saudável aos campos de Porto Velho.
