Por G1

Publicada em 20/02/2026 às 09h28

O bilionário e ex-CEO da Victoria’s Secret Leslie Wexner enfrentou um momento tenso durante seu depoimento perante o Comitê de Supervisão da Câmara sobre seus vínculos com o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Em dado momento, seu advogado, Michael Levy, cochichou em seu ouvido, e a advertência foi captada no microfone do depoimento.

“Eu vou te matar se você responder outra pergunta com mais de cinco palavras”, sussurrou Levy a Wexner, em um trecho captado em vídeo divulgado pelo comitê na quinta-feira (19).

Wexner, de 88 anos, depôs na quarta-feira e reconheceu que fez visitas à ilha do falecido financista e criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, porém negou saber de qualquer atividade criminosa de Epstein. O ex-CEO da Victoria's Secret também afirmou ter rompido relações com ele há quase duas décadas.

Advogado de Les Wexter, ex-CEO da Victoria's Secret, cochicha ameaça em seu ouvido durante depoimento no Congresso dos EUA sobre caso Epstein em 18 de fevereiro de 2026. — Foto: Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados dos EUA

Wexner, que foi o principal cliente de Epstein por cerca de 20 anos, aparece diversas vezes nos arquivos do caso Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA, porém ele não é acusado de ter cometido qualquer crime.

O depoimento atraiu grande atenção devido à associação de Epstein com figuras proeminentes antes de sua morte, em 2019.