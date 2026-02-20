Trilha dentro da floresta é a nova atração do Parque Natural

Por João Paulo Prudêncio

Um dos espaços públicos de convivência familiar e de harmonia com a natureza mais estruturados de Porto Velho, o Parque Natural agora conta com uma nova atração: a trilha palafitada.

São mais de 500 metros de passarela suspensa por dentro da floresta fechada, proporcionando momentos de interação com o bioma amazônico, levando conhecimento, lazer e contato direto com a natureza.

Para garantir a segurança durante a caminhada na trilha suspensa, recomenda-se o uso de tênis ou calçados confortáveis, permitindo que o visitante aproveite toda a beleza natural do local.

Segundo Léo Moraes, a Trilha Palafitada, iniciada em 2016 e paralisada por anos, foi concluída neste ano

O Parque Natural conta com museu, parque infantil, área para piqueniques, entre outras atividades.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a trilha é um projeto iniciado ainda em 2016, que ficou paralisado ao longo dos anos e teve sua conclusão promovida neste ano. “Estamos entregando a trilha palafitada, onde agora você pode caminhar por dentro da floresta. São mais de 500 metros, terminando no acesso ao viveiro municipal, aproximando a comunidade da nossa realidade amazônica. Venha conhecer e traga sua família”.

O secretário da Semtel, Paulo Moraes, lembrou o potencial turístico do novo espaço. “A trilha fortalece o turismo de natureza e amplia as opções de lazer sustentável em Porto Velho, atraindo visitantes e movimentando a economia local”.

O secretário executivo de Turismo, Aleks Palitot, ressaltou a experiência oferecida ao público. “É uma atração que valoriza nosso patrimônio natural e cria um novo ponto de visitação para moradores e turistas”.

Já o secretário da Sema, Vinícius Miguel, enfatizou o aspecto ambiental do projeto. “A trilha permite contato responsável com a floresta, promovendo educação ambiental e valorização do nosso bioma”.

O Parque Natural está localizado no final da avenida Rio Madeira, sentido Centro-Bairro, e funciona de terça a domingo, das 8h às 17h.