Cartilha orienta servidores da Prefeitura sobre prevenção de lesões no trabalho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 20/02/2026 às 11h31

Com o objetivo de promover o bem-estar e prevenir dores e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho entre os servidores públicos, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), lançou a Cartilha de Ergonomia.

Reunindo orientações práticas e de grande relevância, o material apresenta recomendações sobre a organização do mobiliário de trabalho, posicionamento adequado da mesa, ajustes do encosto da cadeira, utilização correta dos equipamentos, além da importância de pausas regulares e exercícios durante o expediente.

Para Francisca Josiane, diretora do Departamento de Saúde Ocupacional da Semad, a cartilha representa um avanço nas ações voltadas à promoção da saúde dos servidores.

“Nosso departamento tem atuado de forma intensiva nesse tema, pois o cuidado diário é fundamental para evitar problemas futuros. Estamos divulgando essa cartilha para que alcance o maior número possível de servidores e contribua para prevenir lesões relacionadas à falta de prevenção”.

A identificação precoce de riscos e a adoção de posturas adequadas são fundamentais para a rápida recuperação e prevenção de incapacidades funcionais

Segundo o secretário da Semad, Antônio Figueiredo, a prevenção é a melhor maneira de se combater as lesões ocasionadas em ambiente de trabalho, além de aumentar a produtividade e qualidade do serviço desenvolvido.

“A Semad está atenta à saúde dos servidores, por esse motivo a informação através dessa cartilha é fundamental para garantir não apenas o bom andamento dos serviços, mas também uma qualidade de vida de quem tanto colabora para o Municipio”, destacou.

