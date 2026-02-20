Jaci-Paraná recebe circuito exclusivo de iluminação pública

Por Secom

Publicada em 20/02/2026 às 12h02

A Rua José Calbi, em Jaci-Paraná, passou a contar com iluminação pública pela primeira vez. Ao todo, foram implantados 240 metros de rede, garantindo mais segurança, mobilidade e tranquilidade para moradores e comerciantes da região.

A melhoria atende a uma solicitação direta da população. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Emdur, executou o serviço com a instalação completa da estrutura necessária para que a via deixasse de permanecer às escuras.

A Emdur vem intensificando o trabalho para levar iluminação pública a todos os cantos do município e dos distritos. Na Rua José Calbi, foi implantado um circuito exclusivo em um trecho que nunca havia contado com postes ou rede de iluminação. São 240 metros de rede totalmente nova, com tecnologia em LED, que garante maior eficiência luminosa, durabilidade e economia para os cofres públicos.

Rua passa a oferecer melhores condições de circulação no período noturno

“Esse é um compromisso permanente da Emdur: ampliar o acesso à luz, promover segurança e utilizar soluções modernas que tragam benefício direto para a população e para a cidade”, destacou o presidente da Emdur, Bruno Holanda.

Com a nova iluminação, a rua passa a oferecer melhores condições de circulação no período noturno, além de contribuir para a valorização do bairro e o fortalecimento da segurança pública.

A Prefeitura reforça que solicitações de manutenção ou de novos pontos de iluminação podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp da Emdur: (69) 99224-0676. O canal funciona para registro de demandas e acompanhamento dos atendimentos.