Prefeitura de Porto Velho promove noite de observação astronômica

Por Jhon Silva

Publicada em 20/02/2026 às 11h45

Nesta sexta-feira (20), a partir das 18h30, a Praça Jacques Demolay, no bairro São João Bosco, vai se transformar em um verdadeiro ponto de encontro para quem é apaixonado pelo céu e seus mistérios. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), realiza o evento “Observação Astronômica e Meteoritos”, uma programação gratuita e aberta a toda a comunidade, que promete aproximar a população do universo de forma acessível, educativa e fascinante.

A iniciativa conta com a parceria da Universidade Federal de Rondônia (Unir) e o apoio do Clube de Astronomia e Ciências de Rondônia, proporcionando uma experiência gratuita de contato com a ciência, com foco na observação do céu noturno e na divulgação de conhecimentos sobre meteoritos.

O evento é voltado para estudantes, famílias, entusiastas da ciência e toda a comunidade interessada em ampliar seus conhecimentos sobre o espaço e o universo. A proposta é aproximar a população da astronomia e estimular a curiosidade científica, ampliando o acesso à educação científica no município.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Vinicius Miguel, a ação amplia o acesso da comunidade ao conhecimento científico. “A participação é gratuita e não é preciso qualquer tipo de inscrição. Queremos que as famílias, os estudantes e todos os interessados aproveitem essa oportunidade de aprender mais sobre o universo e sobre a ciência de forma acessível”.

A programação integra as ações de educação ambiental e científica desenvolvidas pela Sema, valorizando iniciativas que promovem o conhecimento, o pensamento crítico e o interesse por temas ligados ao meio ambiente e ao cosmos.

Segundo o professor Raul Pommer, conhecer a astronomia é fundamental para compreender a origem e a evolução do Universo e do próprio planeta Terra. “ A astronomia investiga a formação de estrelas, galáxias e sistemas planetários, ampliando o entendimento sobre os processos físicos que regem o cosmos e situando a humanidade em um contexto mais amplo”.

Serviço

- Evento: Observação Astronômica e Meteoritos – GRATUITO

- Data: 20/02/2026 (sexta-feira)

- Horário: 18h30

- Local: Praça Jacques Demolay – Rua Senador Álvaro Maia, nº 310 – Bairro São João Bosco – Porto Velho/RO