Clima e saúde são temas de evento em Porto Velho

Por Sema

Publicada em 20/02/2026 às 11h22

Nos dias 10 e 11 de março, Porto Velho sediará o 1º Workshop Amazclim – Clima e Saúde Ocidental, realizado de forma presencial no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia (OAB-RO).

O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), da Universidade Federal de Rondônia (Unir), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do INCT-Conexão.

O workshop reunirá especialistas, pesquisadores e profissionais para discutir a relação entre clima e saúde na Amazônia. A proposta é promover debate científico sobre mudanças climáticas, impactos na saúde da população, biodiversidade, doenças tropicais, políticas públicas e estratégias de prevenção.

Durante os dois dias, o público poderá acompanhar palestras e mesas-redondas com profissionais da área. Entre os temas confirmados estão “Crise Climática e seus Riscos para Rondônia e a Amazônia” e “Clima e Saúde na Amazônia: o Papel da Fiocruz frente aos desdobramentos da COP30”.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Miguel, destacou a importância do debate técnico para o planejamento de políticas públicas. “Discutir clima e saúde de forma integrada é essencial para a realidade amazônica. Esse tipo de evento fortalece a produção científica e contribui para decisões mais responsáveis na gestão ambiental e na proteção da população”.

“Porto Velho é uma cidade em desenvolvimento que precisa dialogar com a sociedade sobre a sustentabilidade urbana e rural. Esse evento é um momento oportuno de pensar ações e projetos para adaptação e mitigação climática”, disse o prefeito Léo Moraes.

Podem participar estudantes, pesquisadores, docentes e profissionais interessados no tema.

Clique aqui para realiza as incrições.