TJRO promove Semana da Mulher com palestras de Lúcia Helena Galvão e Sonia Guimarães

Por TJ-RO

Publicada em 20/02/2026 às 11h41

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) realiza, entre os dias 2 e 6 de março de 2026, a Semana da Mulher, iniciativa institucional estratégica voltada ao reconhecimento, à valorização e à projeção das mulheres no âmbito do Poder Judiciário.

A abertura oficial ocorrerá no dia 2 de março (segunda-feira), às 19h, no Auditório do Tribunal, com palestra magna ministrada pela filósofa Lúcia Helena Galvão.

Professora de Filosofia da Nova Acrópole do Brasil há mais de 37 anos, Lúcia Helena é referência nacional na difusão da filosofia aplicada, com mais de mil palestras publicadas e ampla presença digital, reunindo milhões de seguidores. Reconhecida pela capacidade de traduzir temas profundos em reflexões acessíveis e inspiradoras, a palestrante conduzirá um momento de reflexão sobre valores, propósito e protagonismo.

A participação na abertura é gratuita, mediante inscrição prévia, com limite de 200 vagas, conforme a capacidade do auditório e aberta à sociedade em geral.

Encerrando a programação, no dia 6 de março (sexta-feira), às 8h30, o TJRO receberá a palestra “Inspiração, propósito e coragem: o protagonismo feminino em espaços de decisão”, ministrada pela Dra. Sonia Guimarães, no Auditório do Tribunal, destinada a magistradas(os), servidoras(es) e colaboradoras(es) do TJRO.

Primeira mulher negra doutora em Física no Brasil e professora do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Sonia é referência nacional na ciência e na promoção da equidade de gênero e racial. Sua trajetória é marcada pelo pioneirismo e pela superação de barreiras históricas, tornando-se símbolo de representatividade e transformação.

A Semana da Mulher constitui ação institucional voltada a dar visibilidade às trajetórias femininas no Tribunal, reconhecer o papel das mulheres na gestão e na prestação jurisdicional e promover reflexões sobre liderança, representatividade e os desafios enfrentados na ocupação de espaços estratégicos e de decisão — especialmente considerando que as mulheres são maioria no Poder Judiciário.

Inscreva-se: palestra da filósofa Lúcia Helena Galvão

Inscreva-se: palestra da Dra. Sonia Guimarães