Encerram-se neste domingo, 22, as inscrições para cursos na Escola Móvel de Panificação e Confeitaria, em Porto Velho

Por João Albuquerque

Publicada em 20/02/2026 às 10h52

Encerram-se neste domingo, 22, as inscrições para os cursos do primeiro cronograma da Escola Móvel de Panificação e Confeitaria do ano letivo 2026, em Porto Velho. Os interessados devem acessar o link disponibilizado no site do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-formacao-inicial-de-panificacao-e-confeitaria-unidade-movel-001-presencial-para-o-municipio-de-porto-velho-ro-inscricoes-13-02-a-22-02-2026/

A idade mínima para participar é 16 anos, enquanto a escolaridade mínima exigida é ensino fundamental incompleto. O critério de seleção é a ordem de inscrição, garantindo a vaga, portanto, os primeiros inscritos que cumprirem todos os requisitos. Haverá turmas nos turnos manhã, tarde e noite. Os alunos receberão certificado mediante a participação em todas as atividades e avaliações.

ENSINO ITINERANTE

Para p governador de Rondônia, Marcos Rocha oferecer qualificação de mão de obra por meio do ensino itinerante foi uma maneira que a gestão estadual encontrou para levar formação profissional a todas as regiões do estado, principalmente em localidades remotas. “Foram adquiridas seis escolas móveis que levam cursos até o aluno, fortalecendo a geração de emprego e renda, bem como o empreendedorismo”.

As escolas móveis ofertam cursos nas seguintes áreas:

Panificação

Confeitaria

Frigorífico

Piscicultura

Informática

Mecânica de Motocicletas

Imagem Pessoal

Máquinas Agrícolas

Daniel Alves dos Santos, 17, que mora no bairro Nacional em Porto Velho escolheu a Escola Móvel de Informática para atualizar o currículo. “Fiz o Curso de Informática Básica porque quero me atualizar para chegar ao mercado de trabalho com conhecimento”, argumentou o estudante que concilia as aulas do 3º ano do ensino médio com o Curso Técnico em Logística.

De acordo com a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, as escolas móveis da instituição tornaram-se uma referência no Brasil e até no exterior pela proposta de democratização do ensino profissionalizante. “O caso de sucesso da interiorização da educação profissional por meio das unidades flexíveis itinerantes já foi apresentado na Alemanha”, lembra Adir Josefa, que em setembro de 2023, apresentou no país europeu os resultados positivos dessa política pública em Rondônia.

CURSOS OFERTADOS

-Pão para Sanduiches

-Pão Integral.