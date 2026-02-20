Eyder Brasil realiza II Congresso Internacional de Segurança de Fronteiras das Assembleias Legislativas em Rondônia

Por Débora M. Grécia

Publicada em 20/02/2026 às 09h56

O deputado estadual Eyder Brasil, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Rondônia, confirmou a realização do II CISFAL – Congresso Internacional de Segurança de Fronteiras das Assembleias Legislativas, marcado para os dias 14 e 15 de maio de 2026, em Rondônia. O encontro deve reunir parlamentares, especialistas e forças de segurança para discutir soluções conjuntas e práticas no enfrentamento aos crimes de fronteira.

“Trazer esse congresso para Rondônia é fundamental, porque nosso estado tem mais de 1300 quilômetros de divisa com a Bolívia e vive de perto os desafios dessa realidade. Precisamos unir forças, compartilhar experiências e pensar soluções práticas para proteger nossa população e enfrentar crimes que ultrapassam fronteiras”, destacou o deputado.

A programação prevê debates sobre cooperação entre países vizinhos, uso de tecnologia na segurança, integração de inteligência e criação de políticas públicas mais eficientes entre estados e instituições. A proposta é transformar o evento em um espaço direto de troca de experiências e construção de estratégias aplicáveis à realidade das regiões fronteiriças.

A primeira edição do congresso aconteceu em Cuiabá, no Mato Grosso, em setembro de 2025, com debates sobre tráfico de drogas, tráfico de pessoas e outras formas de criminalidade transfronteiriça, reunindo autoridades e especialistas da área de segurança.