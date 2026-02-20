Rua Léo Rolim é asfaltada em Vilhena com investimento do deputado Ezequiel Neiva

Por Alexandre Almeida

20/02/2026

A Rua Léo Rolim recebeu pavimentação asfáltica após 17 anos de reivindicações por parte de comerciantes e moradores de Vilhena. A obra foi viabilizada por meio de investimento do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), em parceria com a Prefeitura Municipal de Vilhena, atendendo pedido do vereador Pedrinho Sanches (Podemos).

Durante anos, a comunidade enfrentou transtornos causados pela poeira no período da seca e pela lama no inverno, situação que impactava diretamente o comércio local e a qualidade de vida da população.

O empresário Elias Murcílio da Silva destacou a importância da pavimentação para quem trabalha e vive na região. “Tem sido um parceiro, influente político que tem ajudado Vilhena e todo o estado de Rondônia. Muito positivo, muito bom. Nós estamos instalados em Vilhena há 17 anos de sofrimento, de barro, de sujeira. Pleiteamos com o Ezequiel Neiva, ele prometeu que ia fazer, ele cumpriu a promessa e hoje estamos com a rua asfaltada. Isso para nós é muito positivo, deu uma otimização no nosso comércio, pois hoje nós conseguimos manter ele limpo, asseado e com melhores condições de atender os nossos clientes”, frisou Elias.

O vereador Pedrinho Sanches também ressaltou o compromisso firmado com a população e a união de esforços para que a obra se tornasse realidade. “É muito importante o trabalho que o deputado Ezequiel Neiva vem fazendo no estado de Rondônia, principalmente na região do Cone Sul, especificamente em Vilhena. Tinha um compromisso de asfaltar a Rua Léo Rolim. Há 17 anos, os comerciantes da Avenida Paraná e os moradores que moram na região estavam sem asfalto. No tempo da seca era poeira, no tempo das águas era lama. Fizemos um compromisso. Quero parabenizar o prefeito Flori e o secretário Laércio, que fizeram o serviço de base, e o deputado Ezequiel com a contrapartida das emendas dele para fazer o acabamento da pavimentação, tornando realidade”, frisou Pedrinho Sanches.

A parceria entre o deputado Ezequiel Neiva e o prefeito Delegado Flori (Podemos) tem sido fundamental para viabilizar obras estruturantes em Vilhena, garantindo investimentos em pavimentação, recuperação de vias e melhorias urbanas. Com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha (PSD), no pagamento das emendas parlamentares, os recursos têm sido transformados em obras concretas. “Quando há parceria e compromisso, quem ganha é a população. Trabalhamos lado a lado com o prefeito Flori e contamos com o apoio do governador para garantir o pagamento das emendas e levar mais infraestrutura, desenvolvimento e qualidade de vida para Vilhena”, destacou o deputado.

O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou que investir em infraestrutura urbana é garantir mais dignidade e desenvolvimento para a população. “Nosso compromisso é trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A pavimentação da Rua Léo Rolim representa mais saúde, segurança e valorização para comerciantes e moradores. É um investimento que impacta diretamente o dia a dia da população e fortalece o desenvolvimento de Vilhena. Seguiremos destinando recursos e buscando parcerias para levar mais obras e benefícios ao município e a todo o Cone Sul do estado”, encerrou.