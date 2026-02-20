Apae de Cujubim recebe R$ 100 mil de emenda da deputada federal Sílvia Cristina

Por Assessoria

20/02/2026

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Cujubim recebeu R$ 100 mil de emenda da deputada federal Sílvia Cristina. A entrega do cheque simbólico marcou mais um ano da parlamentar contemplando a entidade e o recurso vai ser utilizado para ajudar na manutenção e custeio da instituição, atendendo ao pedido da vereadora Renata Viana.

“Sou madrinha das Apaes em Rondônia e, todos os anos, tenho contribuído com o meu mandato, destinando recursos para manutenção, custeio, reformas, ampliações, contratação de profissionais e outros serviços, para que as Apaes possam seguir realizando esse trabalho que é reconhecido por toda a sociedade”, disse a deputada, que foi recebida pela presidente da Apae, a Márcia, o ex-presidente, Altair Bender e os colaboradores Maninho e Barreto.

Para a Apae de Cujubim, já somam R$ 400 mil entregues ao longo dos mandatos de Sílvia Cristina. Na solenidade de entrega, estiveram presentes o prefeito João Becker, o vice-prefeito Andriw, a vereadora Renata e o vereador Alécio Fernandes. As secretárias de Assistência Social, Gislaine, e de Educação, Leci, também participaram do ato, assim como a secretária da Feapaes, Ilda Salvático.