“Bom demais”: comentário de Sandy em post de Lucas Lima movimenta redes após Carnaval

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/02/2026 às 09h40

O Carnaval terminou, mas uma simples mensagem nas redes sociais acabou chamando mais atenção do que os bloquinhos. A cantora Sandy, 43 anos, comentou uma publicação do ex-marido, Lucas Lima, que compartilhou registros da folia ao lado da atual namorada, Nina Forlin.

Lucas reuniu em um álbum diferentes momentos dos dias de festa e descreveu o período como um dos mais significativos de sua vida. No texto que acompanhou as fotos, relatou ter aproveitado intensamente a programação: blocos de rua, encontros com amigos, surfe, tatuagem, maratonas de séries e até situações inusitadas vividas durante a celebração.

Entre as diversas reações deixadas na publicação, a mensagem de Sandy foi curta e direta: “Bom demais”. A interação repercutiu entre seguidores, que destacaram o tom cordial entre os dois após o término do casamento.

As imagens mostram o músico curtindo o Carnaval em São Paulo e também momentos mais reservados, como atividades ao ar livre e registros caseiros. Nina Forlin aparece em parte das fotos, reforçando o relacionamento que já vinha sendo assumido publicamente desde o início do ano.

Recentemente, o casal também compartilhou cliques de uma viagem à África do Sul. Em uma das postagens, publicada por Nina, os dois surgem de costas, acompanhados da frase: “Obrigada por topar minhas loucuras”.

Formada em Publicidade, Nina atua em projetos ligados à Netflix, com participação em produções como Senna e Sintonia. Antes disso, integrou a equipe do Google Brasil. Em 2023, lançou o livro de poemas “Mergulhos” e o projeto fotográfico “Mares”, com imagens do Rio Amazonas.

A troca pública de mensagens reforçou a postura respeitosa entre Sandy e Lucas após a separação, ainda que o foco da publicação estivesse nos dias de festa vividos pelo músico.