“Tem dias em que a saudade pesa mais”: Zé Felipe fala sobre distância dos filhos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/02/2026 às 09h31

O cantor Zé Felipe, de 27 anos, usou as redes sociais para comentar a ausência dos filhos durante a maratona de shows do Carnaval 2026. Pai de Maria Alice, 4 anos, Maria Flor, 3, e José Leonardo, 1, ele afirmou que a rotina intensa de apresentações tem aumentado a sensação de distância.

Em publicações que reuniam selfies e fotos das crianças, o artista relatou o impacto da agenda profissional no convívio familiar. “Tem dias em que a saudade pesa mais”, escreveu, ao explicar que os compromissos musicais o mantêm longe dos filhos neste período.

As crianças permanecem com a mãe, Virginia Fonseca, de 26 anos. Após o encerramento da folia, a influenciadora compartilhou momentos na praia ao lado das filhas e do amigo Lucas Guedez.

Durante o Carnaval, Virginia desfilou como rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio. A agremiação terminou a apuração na oitava colocação e, por isso, não participará do tradicional Desfile das Campeãs.

A manifestação de Zé Felipe repercutiu entre fãs, especialmente pelo contexto recente da separação do casal e pela exposição pública da rotina familiar nas redes sociais.