“Somos amigos”: André Marques nega affair com Ana Clara após vídeo no Carnaval

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/02/2026 às 09h24

Depois que imagens dos dois curtindo o Carnaval de Salvador passaram a circular nas redes sociais, André Marques decidiu esclarecer os rumores envolvendo Ana Clara. O apresentador afirmou que não houve beijo nem envolvimento amoroso entre eles.

A repercussão começou após um vídeo mostrar os dois próximos durante o trio elétrico de Ivete Sangalo, no último domingo (15). Nas imagens, André aparece conversando ao pé do ouvido de Ana Clara, o que levou internautas a especularem sobre um possível flerte.

Questionado por seguidores em uma caixinha de perguntas no Instagram, nesta quinta-feira (19), o comunicador respondeu diretamente sobre o assunto. “Você e Ana Clara ficaram? Formam um casal lindo”, escreveu um internauta. André rebateu: “Eu não paquerei... paquerei é linguagem velha, né? Mas eu não paquerei ela e nem ela me paquerou. A gente estava ali brincando, se divertindo, bebendo, dançando”, afirmou.

Ele também explicou o contexto da aproximação durante a folia. Segundo o apresentador, o movimento no trio exigia cuidado. “Eu estava meio que conduzindo ela ali, porque o trio aperta e a corda acaba machucando. Eu estava falando coisas, conversando, rindo e brincando. Óbvio que não. Somos amigos. E se tivéssemos tendo alguma coisa, vocês iriam saber, uma hora vocês iriam ver. Acho a Aninha sensacional, uma excelente apresentadora e uma gata, só que somos só amigos mesmo”, declarou.

Em outra pergunta enviada por seguidores — “Deu muito beijo na boca?” — André respondeu em tom bem-humorado: “Olha, dei pouco. Dei menos do que eu merecia (risos). Dei pouco”.

O episódio ganhou força nas redes após a gravação do momento viralizar e alimentar comentários sobre uma possível “investida” do apresentador. Apesar das especulações, ele reforçou que a relação entre os dois é de amizade.