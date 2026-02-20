Indicação de Gislaine Lebrinha viabiliza R$ 50 mil para cultura de Costa Marques

Por Julia Cardoso

Publicada em 20/02/2026 às 09h59

Recurso no valor de R$ 50 mil foi empenhado para o município de Costa Marques por meio de indicação da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil). A destinação atende solicitação do parceiro de mandato Clilson Torres e tem como objetivo fortalecer ações culturais na cidade.

O valor será aplicado no apoio a projetos culturais, incentivo a talentos locais e valorização da identidade da população. A iniciativa amplia oportunidades para artistas e produtores culturais do município e integra as ações do mandato nos municípios do interior de Rondônia, com foco no fortalecimento da cultura como instrumento de desenvolvimento social.

Segundo a deputada, o mandato acredita no potencial transformador da cultura. “A cultura tem força para mudar realidades. Nosso mandato acredita e apoia integralmente as manifestações culturais de Rondônia, porque investir em arte é investir nas pessoas, nos sonhos e no futuro do nosso estado”, afirmou.

Para a parlamentar, investir na cultura é reconhecer o potencial criativo do município e criar oportunidades para que talentos locais se desenvolvam. A iniciativa reforça o compromisso do mandato com políticas públicas que valorizem identidade, inclusão e desenvolvimento social.