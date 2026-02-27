Colisão entre carreta e motocicleta deixa policial penal em estado grave

Por Rondonianews.com

Publicada em 27/02/2026 às 08h30

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (26), na RO-010, em frente ao Parque de Exposições, em Rolim de Moura. A vítima foi identificada como Valter, policial penal que atua no município.

De acordo com informações preliminares, Valter saía de um estabelecimento comercial localizado às margens da rodovia, conduzindo uma Honda Biz 125, quando teria acessado repentinamente a pista. No momento, uma carreta prancha pertencente à Prefeitura de Santa Luzia D’Oeste seguia pela RO-010 no sentido Rolim de Moura.

O condutor da carreta ainda tentou evitar a colisão. Porém, segundo relatos, um caminhão boiadeiro realizava uma ultrapassagem naquele instante, o que teria impedido qualquer manobra evasiva mais brusca. A carreta chegou a frear por vários metros, mas acabou atingindo o motociclista.

Com o impacto, a Honda Biz ficou completamente destruída. O policial penal sofreu diversas escoriações pelo corpo e fraturas, sendo socorrido em estado grave e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência. Posteriormente, a Polícia Científica realizou os trabalhos periciais para apurar as circunstâncias do acidente.

O caso será investigado para esclarecer a dinâmica exata da colisão.