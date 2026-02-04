Centros de Treinamento de Desporto Escolar transformam trajetórias de estudantes no esporte e na educação

Publicada em 04/02/2026 às 08h33
A política pública de esporte escolar desenvolvida pelo governo de Rondônia vem gerando resultados concretos na vida de estudantes-atletas da rede pública. As atividades são desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Coordenadoria de Educação Física, Arte, Cultura e Esporte Escolar (Cefacee). Dois exemplos recentes são as trajetórias de Amanda Camurça, de 15 anos; e Victoria Barbosa, de 18 anos, que conquistaram contratos de bolsa esportiva e educacional após anos de formação dentro dos Centros de Treinamento de Desporto Escolar (CTDE – Time Rondônia).
Amanda é estudante do 2º ano do Ensino Médio da Escola Major Guapindaia, em Porto Velho, onde atua no CTDE da unidade. Praticante de handebol há quatro anos, a atleta assinou um contrato de produtividade para integrar a equipe Juvenil Feminina de Handebol de Maringá, além de receber bolsa educacional no Colégio Soul, consolidando o primeiro grande passo de sua carreira esportiva.
Já Victoria Barbosa, estudante do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Coronel Aluízio Pinheiro Ferreira, em Rolim de Moura, construiu sua trajetória no futsal ao longo de oito anos. Formada dentro do CTDE da escola, ela conquistou uma bolsa 100% no curso de Educação Física de uma instituição privada de ensino superior de Aracaju, além da oportunidade de defender a equipe universitária da instituição, passando a disputar competições nacionais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o esporte é uma ferramenta essencial de transformação social e educacional. “Os CTDEs fortalecem a permanência do estudante na escola, ampliam oportunidades e revelam talentos, sempre aliados à educação. O governo de Rondônia seguirá investindo em políticas públicas que promovam inclusão, dignidade e novas perspectivas de futuro aos jovens”, ressaltou.
De acordo com a secretária de Estado da Educação, Albaniza Oliveira, os Centros de Treinamento de Desporto Escolar representam uma política pública estratégica da Seduc. “O CTDE integra educação e esporte de forma planejada, garantindo acompanhamento pedagógico, estrutura adequada e a valorização do professor de Educação Física, para que o estudante-atleta se desenvolva no esporte sem comprometer o desempenho escolar”, destacou.
FORMAÇÃO ESPORTIVA
A vivência dentro dos Centros de Treinamento de Desporto Escolar foi determinante no desenvolvimento esportivo e pessoal das estudantes, que iniciaram suas trajetórias ainda na escola pública estadual. Para Amanda, o CTDE teve papel fundamental desde o primeiro contato com o esporte. “O CTDE é o ponto de partida da maioria dos atletas. É onde os alunos têm a oportunidade de começar a treinar e se descobrir no esporte com o apoio dos professores. Essa fase foi importante, pois foi ela que me fez aprender o handebol e adquirir conhecimento estratégico da modalidade, que hoje faz parte da minha vida”, afirmou.
No caso de Victoria, a experiência no CTDE também contribuiu para a formação humana, indo além dos resultados dentro das quadras. “O CTDE fez parte da minha formação não só como atleta, mas como pessoa também. O esporte moldou quem eu sou hoje, me ensinou disciplina, empatia, solidariedade e respeito. O projeto acolhe os jovens e tem o poder de transformar vidas. Com certeza mudou a minha”, relatou.
PROJETO DE EXCELÊNCIA
Na avaliação da gestão escolar, os Centros de Treinamento de Desporto Escolar se consolidaram como uma política pública eficiente, com resultados expressivos dentro e fora do estado. O diretor da Escola Major Guapindaia, Célio Leandro, evidenciou o histórico de conquistas do CTDE da unidade. “É um projeto de excelência. Não é a primeira atleta que assina contrato com um time profissional. Nosso CTDE já participou de competições internacionais, como o campeonato mundial de futsal na Sérvia, em 2024, onde ficamos em quinto lugar entre 20 seleções.”
Segundo o treinador do CTDE da Escola Aluízio Pinheiro Ferreira, Eduardo Barros, o projeto permite uma formação contínua, planejada e alinhada à educação. “A criação e manutenção do CTDE são primordiais para a formação integral do aluno-atleta. A Victoria treinou e estudou no CTDE desde os 11 anos e fechou seu ciclo aos 17 como campeã brasileira de futsal Sub-18, recebendo reconhecimento nacional e uma bolsa integral em Educação Física”, afirmou.
POLÍTICA PÚBLICA
O CTDE é uma política pública instituída por Lei Estadual nº 4217 de 18 de dezembro de 2017, vinculada à Seduc, que permite ao professor de Educação Física atuar exclusivamente no treinamento esportivo, com carga horária específica e gratificação. Dentro do CTDE, funciona o Programa de Apoio ao Esporte Escolar (Proafesp), organizado por modalidade esportiva. Por meio do programa, as unidades escolares podem receber até R$ 12 mil, conforme o número de modalidades ofertadas, recurso destinado à compra de material esportivo e didático, fortalecendo a estrutura dos treinamentos.
Além disso, o projeto Mais Esporte Escolar possibilita complementação de carga horária, horas extras e apoio direto aos treinamentos, garantindo melhores condições de trabalho aos professores e mais oportunidades aos estudantes. Rondônia conta com 17 Centros de Treinamento de Desporto Escolar, distribuídos em diversas regiões do estado.
