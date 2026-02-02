Caetano Veloso e Maria Bethânia conquistam Grammy 2026 com álbum ao vivo da turnê histórica

Publicada em 02/02/2026 às 08h16
A parceria artística entre Caetano Veloso e Maria Bethânia recebeu reconhecimento internacional na noite deste domingo (1º). Os irmãos venceram o Grammy 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global, com um trabalho que registra a turnê conjunta realizada a partir de 2024.
O prêmio foi concedido ao álbum CAE - BTH - Caetano e Bethânia ao vivo, projeto que documenta apresentações da turnê Caetano & Bethânia e reúne interpretações que atravessam décadas de colaboração musical entre os dois artistas baianos. A vitória marcou um momento simbólico da carreira dos irmãos, celebrando a longevidade e a relevância de suas trajetórias.
Para Maria Bethânia, trata-se da primeira conquista no Grammy, enquanto Caetano Veloso alcança sua terceira estatueta. O cantor já havia sido premiado anteriormente em 2000, com o álbum Livro, e em 2001, com João Voz e Violão.
Na disputa pelo prêmio, o trabalho brasileiro superou produções de artistas de diferentes partes do mundo, entre eles o nigeriano Burna Boy, o indiano Siddhant Bhatia, o senegalês Youssou N’Dour, a banda Shakti e a britânica Anoushka Shankar, que concorreu em parceria com os músicos indianos Alam Khan e Sarathy Korwar.
O álbum vencedor consolida a turnê como um dos projetos mais emblemáticos da música brasileira recente, reunindo repertório, memória afetiva e a força de dois nomes centrais da cultura nacional em um registro ao vivo de alcance global.
