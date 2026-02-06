Aulas na Rede Municipal de Ensino de Jaru começam na próxima segunda-feira (09)

Publicada em 06/02/2026 às 10h48
As aulas nas 19 escolas da Rede Municipal de Ensino de Jaru terão início na próxima segunda-feira (09). Neste ano, mais de 5.500 alunos serão atendidos, contemplando as modalidades de creche, pré-escola, ensino fundamental I e II.
De acordo com o prefeito Jeverson Lima, o município está preparado para o início das aulas. “Já realizamos todos os ajustes necessários, como reparos nos prédios, limpeza, dedetização e organização da frota de transporte escolar. Também realizamos a capacitação dos profissionais e a entrega de kits com material escolar, tudo feito com muita responsabilidade para receber nossos alunos no ano letivo de 2026”, explicou
A secretária de educação Cleide Gonçalves Prates, reforçou que pais ou responsáveis que ainda não realizaram a matrícula ou rematrícula devem comparecer o quanto antes à escola indicada no resultado da chamada escolar, para formalizar o processo e garantir a vaga do estudante.
