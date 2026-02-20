Apenado é preso após ameaçar matar ex mulher com arma artesanal

Publicada em 20/02/2026 às 08h30
A Polícia Militar foi chamada na tarde desta quinta-feira (10), depois que um homem voltou a ameaçar a ex-companheira, mesmo ela tendo medida protetiva contra ele. Segundo a família, ele apareceu na casa da mulher, forçou ela a sair e ainda fez ameaças de morte.
Dentro da residência, os policiais encontraram munições calibre .22 munições e uma garrucha artesanal escondida, além de uma arma de pressão, chumbo.
Com ajuda do monitoramento da tornozeleira eletrônica, o suspeito foi localizado sentado em frente a uma agência do Banco Itaú, na companhia da vítima.
Ele recebeu voz de prisão na hora. A mulher contou que está separada, que já mudou de endereço para fugir dele, mas mesmo assim o homem não aceita o fim do relacionamento e vive ameaçando. O caso foi levado para a UNISP e agora segue nas mãos da Justiça.
