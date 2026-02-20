Foragido morre durante troca de tiros com a PM após série de assaltos

Por News Rondônia

Na madrugada desta sexta-feira, 20, o foragido da justiça Deivison morreu após um confronto com policiais do 5º Batalhão. O incidente ocorreu na Rua Liberdade, situada no bairro Três Marias, na zona leste de Porto Velho.

De acordo com a Polícia Militar, Deivison e um comparsa realizaram pelo menos três assaltos em sequência na região. Uma das vítimas, que teve um iPhone 11 Pro Max roubado, conseguiu rastrear o aparelho e acionou imediatamente as equipes policiais.

Durante as buscas, a guarnição localizou a residência da mãe de um dos suspeitos. Embora ela tenha negado a presença do filho, os policiais avistaram os dois criminosos pulando muros de residências vizinhas na tentativa de escapar do cerco.

Na tentativa de fuga, o comparsa efetuou disparos contra os policiais e conseguiu fugir. Já Deivison foi atingido na cabeça ao apontar um revólver em direção à guarnição, que revidou a ameaça. Ele foi socorrido ao Hospital João Paulo II, mas não resistiu.

Com o suspeito, os militares apreenderam um simulacro de revólver, o iPhone rastreado e uma motocicleta Honda Biz que também era produto de roubo. As roupas utilizadas pela dupla durante os crimes cometidos na madrugada foram reconhecidas.

A ficha criminal de Deivison revelou que ele possuía um mandado de prisão em aberto. O suspeito era procurado pelo crime de roubo, conforme o artigo 157 do Código Penal Brasileiro, e já vinha sendo monitorado pelas autoridades locais.

O caso foi registrado na Central de Polícia e o material recuperado será devolvido aos proprietários. A Polícia Militar segue em diligências para identificar e localizar o segundo envolvido que conseguiu escapar durante a troca de tiros.