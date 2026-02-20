Polícia prende trio com drogas e munições em ação rápida na zona leste

Publicada em 20/02/2026 às 09h00
No final da tarde desta quinta-feira (19), uma ação do BPCHOQUE, unidade especializada da Polícia Militar no combate ao crime organizado, resultou na prisão de três suspeitos, com idades entre 25, 31 e 44 anos, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido.
A ocorrência aconteceu na Rua Peruíbe, no bairro São Sebastião, zona Norte de Porto Velho. De acordo com informações policiais, a equipe realizava patrulhamento tático ostensivo quando foi abordada por um cidadão que preferiu não se identificar.
Ele relatou que várias pessoas estariam armadas e comercializando entorpecentes em frente a uma residência da via. Segundo a Polícia Militar, a região já é conhecida por intensa movimentação do tráfico e por influência de facção criminosa, motivo pelo qual foi solicitado apoio de outras equipes do Batalhão de Choque para averiguação da denúncia.
Ao chegarem ao local indicado, os policiais visualizaram três indivíduos em atitude suspeita em frente ao imóvel. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos correram para dentro da residência tentando fugir, o que motivou a abordagem imediata das equipes. Durante as buscas no interior do imóvel, um dos suspeitos foi localizado escondido nos fundos da casa. Com ele foram encontrados um aparelho celular, uma balança de precisão e sacos plásticos utilizados para embalar drogas.
Questionado, o homem confirmou que havia entorpecentes na residência e relatou já possuir passagem pelo sistema prisional por tráfico.
Em continuidade às diligências, os policiais localizaram porções de maconha escondidas dentro de um guarda-roupa, além de um tablet possivelmente utilizado para auxiliar na atividade criminosa.
No quintal da residência, outro suspeito foi abordado enquanto tentava fugir pulando muros. Com ele foram apreendidas várias porções de substância análoga à cocaína, dinheiro em espécie, balança de precisão, documentos pessoais e um aparelho celular. O terceiro envolvido conseguiu fugir inicialmente, mas foi localizado pouco depois em uma casa próxima.
Conforme a PM, ele apresentou resistência durante a abordagem, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. Em sua posse foram encontradas munições calibre .38, porções de maconha, uma pedra semelhante a crack, balança de precisão e um celular.
Ainda segundo a polícia, um dos conduzidos confessou espontaneamente que realizava a venda de drogas no local, indicando que o imóvel era utilizado como ponto de armazenamento e comercialização de entorpecentes.
Diante dos fatos, os três suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça. Todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial competente. A Polícia Militar destacou que a ação ocorreu de forma técnica e coordenada, conseguindo interromper atividade criminosa que colocava em risco a segurança da comunidade. Após o registro da ocorrência, as equipes permaneceram em patrulhamento na região, reforçando a presença policial no bairro.
