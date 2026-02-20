Projeto Voar oferece novas vagas para aulas de natação e jiu-jitsu a crianças e adolescentes em 2026

Por Marco Sales

Publicada em 20/02/2026 às 10h28

Com o objetivo de promover a inclusão social e estimular a prática de atividades, assegurando o acesso à educação e ao esporte, além de garantir e fortalecer o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, o governo de Rondônia está com edital aberto para seleção de alunos para o preenchimento de vagas em novas turmas do projeto Voar no ano de 2026. Os interessados têm o período de 26 de fevereiro a 6 de março para realização de novas matrículas, enquanto os alunos veteranos deverão confirmar o interesse em dar continuidade às atividades entre os dias 19 e 25 de fevereiro.

O projeto Voar, executado pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), oferece aulas gratuitas de natação e jiu-jitsu para jovens entre 9 e 15 anos oriundas de famílias de baixa renda, além de disponibilizar todo o material esportivo necessário para a prática das modalidades. Estão sendo disponibilizadas 50 vagas para aulas de natação; e 75 vagas para aulas de jiu-jitsu, distribuídas em duas turmas no período da manhã e duas turmas no período da tarde. O início das aulas está previsto para o dia 11 de março.

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser realizadas na sede da Gerência de Aviação do Estado (Gave), localizada na Avenida Amazonas, nº 8.371, Bairro Escola de Polícia, em Porto Velho, das 8h às 13h. O sorteio das vagas está programado para os dias 9 de março (natação); e 10 de março (jiu-jitsu).

Para realizar a inscrição, é necessário apresentar cópia dos seguintes documentos:

Certidão de nascimento da criança, comprovando idade entre 9 e 15 anos;

Declaração de matrícula em escola pública (municipal ou estadual) para o ano de 2026;

Comprovante do Cadastro Único (CadÚnico), emitido pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras);

Registro Geral (RG) da mãe, do pai ou do responsável legal; e

Comprovante de endereço.

O projeto disponibiliza 50 vagas para natação e 75 vagas para jiu-jitsu

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o projeto Voar é uma iniciativa que vai muito além do esporte. “Estamos investindo no futuro das crianças e adolescentes ao garantir acesso gratuito a atividades esportivas aliadas à educação e à inclusão social. O Voar fortalece valores como disciplina, cidadania e respeito, contribuindo diretamente para o desenvolvimento integral dos jovens”, salientou.

O secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, Felipe Vital, ressaltou que o projeto é uma importante ferramenta de inclusão social. “Por meio do Voar, a gestão estadual reforça o compromisso com ações que vão além da segurança ostensiva, atuando de forma preventiva por meio do esporte e da educação. As aulas de natação e jiu-jitsu contribuem para o desenvolvimento físico, emocional e social de crianças e adolescentes, além de fortalecer vínculos e abrir novas perspectivas de futuro. Nosso objetivo é garantir oportunidades reais para esses jovens, promovendo cidadania e ajudando a construir uma sociedade mais segura.”

INCLUSÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL

Todas as aulas são realizadas no Núcleo de Operações Aéreas (NOA), localizado na Avenida Amazonas, nº 8.371, Bairro Escola de Polícia, em Porto Velho, e acontecem três vezes por semana, em dois turnos. As atividades são desenvolvidas por profissionais que atuam na Segurança Pública e por especialistas contratados pela Sesdec, garantindo a oferta de um serviço de qualidade voltado à inclusão e à integração social.