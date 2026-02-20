Passageira baleada durante discussão no trânsito na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 20/02/2026 às 09h15

A tentativa de homicídio que deixou uma jovem de 23 anos baleada ocorreu nesta quinta-feira (19), na Rua Daniela, bairro Cuniã em Porto Velho.

Segundo apurado pela PM, o carro de aplicativo modelo Polo seguia na Daniela com Avenida Amazonas, quando foi atingido na traseira por um HB20 de cor branca, em seguida o condutor desceu iniciando uma discussão com o motorista de aplicativo.

Em seguida o Polo seguiu viagem, mas foi fechado pelo HB20 no cruzamento com a Rua Jequié, onde o suspeito desceu com uma criança no colo, e armado fez um disparo em direção ao vidro traseiro do Polo, atingindo a boca da passageira que também estava carregando o filho pequeno, depois o criminoso fugiu.

A vítima foi socorrida para a UPA leste, depois transferida ao Hospital João Paulo II, devido o projétil ter ficado alojado na região do crânio.