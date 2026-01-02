Viradão do Béra fica marcado pela acessibilidade em Porto Velho; festa reuniu música, shows, artistas locais e atração nacional

Publicada em 02/01/2026 às 08h26
A Prefeitura de Porto Velho realizou o Viradão do Béra, o réveillon da cidade com programação que durou mais de 10 horas, na Avenida Farquar em frente à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A festa reuniu música, shows, artistas locais e atração nacional para marcar a chegada de 2026, organizada pela gestão municipal e demais secretarias. A atração mais esperada foi o artista Tierry.
Durante o evento, a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) instalou a maior área inclusiva para pessoas com deficiência já vista em uma celebração do réveillon na cidade.
O espaço reservado ofereceu visibilidade direta ao palco e acesso sem barreiras físicas, com equipe de apoio especializada e intérprete de Libras para garantir participação plena de pessoas surdas ou com deficiência auditiva.
Crianças e adultos com sensibilidade sonora receberam abafadores para os ouvidos, fones de ouvido para reduzir o impacto dos fogos e das atrações musicais, além de cuidados adaptados para pessoas com neurodivergência. Voluntários estiveram presentes para dar suporte durante toda a programação.
A estrutura foi montada em ponto estratégico do evento, na laterar do palco com visibilidade para todas as atrações, permitindo que pessoas em cadeira de rodas e outros públicos com necessidades específicas acompanhassem as apresentações com conforto e segurança. A iniciativa integrou princípios de acessibilidade e inclusão nas políticas públicas municipais e ampliou oportunidades de participação social em um grande evento popular.
Para a secretária adjunta da Semias, Tércia Marília, a ação representa avanço concreto nas políticas de inclusão do município. “Nosso espaço foi pensado e projetado para pessoas com deficiência e neurodivergentes. Ver os autistas tranquilos, com os fones de ouvido oferecidos pela Prefeitura, respeitando a legislação, sem estampidos fortes, ver as pessoas em cadeira de rodas próximas ao palco, as pessoas surdas com intérprete de Libras, mostra que a inclusão é real em Porto Velho. A gente agradece à gestão municipal e à população por abraçar essa causa. Hoje existe pertencimento em Porto Velho.”
O prefeito Léo Moraes lembrou que a inclusão não pode ser apenas discurso, mas prática constante em todas as políticas públicas. “Nosso compromisso é fazer de Porto Velho uma cidade para todos. O Viradão do Béra mostra que é possível realizar grandes eventos com respeito, acessibilidade e cuidado com as pessoas.”
Além de ampliar a inclusão nas festividades de fim de ano, a Prefeitura de Porto Velho orientou a população sobre o uso responsável de fogos de artifício. O evento oficial seguiu normas vigentes e adotou pirotecnia de baixo impacto sonoro para reduzir desconfortos auditivos em pessoas sensíveis e em animais, promovendo uma celebração mais segura e atenta às necessidades de diferentes públicos.
