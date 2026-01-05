Venezuelanos realizam ato em Rolim de Moura para comemorar prisão de Nicolás Maduro

Publicada em 05/01/2026 às 08h41
Um grupo de venezuelanos que residem em Rolim de Moura realizou, na tarde deste sábado (03), um ato público de comemoração pela prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, capturado pelos Estados Unidos. Vídeos repercutiram nas redes.
A manifestação ocorreu na Avenida Norte Sul, em frente à Igreja Matriz, e reuniu homens, mulheres e famílias que carregavam bandeiras da Venezuela e entoavam gritos de liberdade. Durante o ato, carros, motos e pedestres que transitavam pela avenida puderam acompanhar a mobilização.
De forma pacífica, o grupo expressou sentimentos de esperança e alívio, celebrando o que consideram um marco importante na luta por mudanças políticas e pela liberdade no país de origem. O manifesto chamou a atenção de quem passava pelo local e simbolizou o posicionamento da comunidade venezueluelana residente no município diante do cenário político internacional.
