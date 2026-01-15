Vencedora do Nobel da Paz, María Corina Machado se encontra com Trump na Casa Branca

Publicada em 15/01/2026 às 15h28
A vencedora do Nobel da Paz e oposicionista venezuelana María Corina Machado se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira (15), na Casa Branca, em Washington.
A reunião a portas fechadas ocorre após Corina Machado ter sido preterida por Trump para assumir o governo venezuelano depois de Maduro ser deposto. A Casa Branca escolheu apoiar a vice-presidente de Maduro, Delcy Rodriguez, que se tornou presidente interina da Venezuela (leia mais abaixo).
A incondicional lealdade de María Corina Machado a Trump
Em uma entrevista neste mês à "Fox News", a opositora afirmou que não conversava com Trump desde que o prêmio Nobel foi anunciado, em outubro de 2025. Trump quer vencer o Nobel da Paz e criticou o Comitê norueguês responsável pela premiação por não ter sido escolhido.
Corina já havia dedicado o Nobel da Paz a Trump e chegou a afirmar que gostaria de entregar troféu a ele. Do lado de Trump, ele afirmou que o gesto "seria uma grande honra". Em resposta, o Comitê do Nobel afirmou que o prêmio é intransferível.
Liderança após Maduro
Logo após confirmar a captura de Maduro, no início de janeiro, Trump descartou apoiar María Corina em como um nome para assumir o governo venezuelano. Ele declarou que ela "é uma mulher muito simpática", mas "não tem o apoio nem o respeito do país".
O republicano também preteriu Edmundo González, que muitos consideram como vencedor das eleições de junho de 2025. No lugar, Trump apoiou a vice de Maduro, Delcy Rodríguez, para assumir o governo.
Após as Forças Armadas venezuelanas reconheceram Rodríguez como presidente-interina, e Trump conversou por telefone com ela.
“Falamos sobre muitas coisas, e acho que estamos nos dando muito bem com a Venezuela”, disse Trump, à época. “E ela é uma pessoa incrível. Quero dizer, é alguém com quem temos trabalhado muito bem.”
Nobel da Paz
Trump tem se mostrado frustrado com a decisão que deu o Prêmio Nobel da Paz à venezuelana no ano passado, após ele fazer "campanha" para recebê-lo por meses.
Antes do anúncio do encontro entre os dois, María Corina afirmou que gostaria de entregar o troféu a Trump por seu empenho em devolver a democracia à Venezuela. Questionado sobre a declaração, o presidente americano disse:
"Ouvi dizer que ela queria fazer isso. Seria uma grande honra", afirmou o mandatário republicano.
Trump também voltou a criticar o comitê responsável pela escolha dos vencedores e a Noruega, apesar do país garantir que não tem influência alguma no resultado.
"Essa é a posição do comitê (que concede o Prêmio Nobel da Paz). (...) É muito vergonhoso para a Noruega. Tiveram algo a ver ou não. Acho que sim. Dizem que não. Mas quando oito guerras foram encerradas, deveria receber um para cada uma", lamentou.
Procurado pela agência de notícias AFP para comentar a fala de Trump e de Machado, o Instituto Nobel declarou ser impossível transferir o prêmio.
"Um Prêmio Nobel não pode ser revogado ou transferido para outra pessoa. Uma vez anunciado o(os) vencedor(es), a decisão permanece para sempre", declarou o porta-voz do instituto, Erik Aasheim.
