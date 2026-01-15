“Vai pra lá, coreano…”: investida em Ana Castela provoca reação pública de Zé Felipe

Publicada em 15/01/2026 às 10h13
Uma sequência de comentários feitos por Zé Felipe nas redes sociais voltou a colocar seu nome no centro de especulações envolvendo Ana Castela. O cantor reagiu de forma exaltada a uma investida virtual de um influenciador digital coreano direcionada à artista, atitude que rapidamente repercutiu entre os fãs.
Em vídeos publicados no Instagram, onde reúne mais de 34 milhões de seguidores, Zé Felipe ironizou a situação ao demonstrar incômodo com a cantada estrangeira. “É o coreano dando em cima, o coreano dando o bote. Vai pra lá, coreano…”, disse, em tom de brincadeira misturada com ciúme, segundo a interpretação de parte do público.
Na sequência, o cantor afirmou ter sido surpreendido com o episódio e comparou o caso a abordagens frequentes que envolvem artistas do meio musical. Ele comentou que já estava acostumado a ver esse tipo de investida partindo de cantores, mas se mostrou intrigado com o fato de o admirador ser um influenciador internacional.
As falas ganharam força nas redes e abriram espaço para leituras diversas. Entre internautas, surgiram comentários apontando que o tom usado por Zé Felipe poderia indicar que ainda existe proximidade entre ele e Ana Castela, alimentando rumores de uma possível reaproximação do ex-casal.
Até o momento, a cantora não se manifestou sobre as declarações, e nenhum dos dois confirmou qualquer tentativa de reconciliação. Ainda assim, a reação do cantor foi suficiente para reacender o debate entre fãs e seguidores.
