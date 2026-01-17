Unidades de acolhimento da Prefeitura são contempladas com alimentos da agricultura familiar

Publicada em 17/01/2026 às 10h41
As quatro unidades de acolhimento do município de Porto Velho foram contempladas com doação de frutas e verduras, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A iniciativa é o resultado de uma parceria entre a Prefeitura, Governo Federal e Governo de Rondônia, através da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias).
“Trata-se de uma ação que integra a política pública de segurança alimentar e tem como objetivo garantir alimentação saudável para pessoas em situação de vulnerabilidade social, ao mesmo tempo em que fortalece a agricultura familiar local, por meio da compra direta da produção rural”, explicou a secretária da Semias, Lucília Muniz de Queiroz, que destacou o papel do prefeito Léo Moraes no processo.
Foram distribuídos alimentos como banana, castanha, pimenta-de-cheiro, abóbora, cheiro-verde, couve, entre outros produtos cultivados por produtores da agricultura familiar de Porto Velho e região, incluindo comunidades como Cujubim, Setor Chacareiro e os municípios de Candeias e Ariquemes.
Para executar o programa, a Semias conta com a atuação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Dona Cotinha, que desempenha função estratégica na distribuição dos alimentos. No total, 17 entidades filantrópicas recebem as chamadas “cestas verdes”, além das entregas domiciliares para famílias que não conseguem se deslocar até o Cras para receber as doações.
“Queremos também destacar e enaltecer a integração entre os órgãos públicos e entidades parceiras para garantir que os alimentos produzidos pela agricultura familiar cheguem com qualidade às unidades de acolhimento e às famílias em situação de vulnerabilidade social”, acrescentou Lucília Muniz.
A secretária ressaltou ainda que a união de diferentes esferas de governo e parceiros em torno de um objetivo comum, tem o objetivo de combater a fome, fortalecer a agricultura familiar e promover dignidade para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.
