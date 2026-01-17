CREAS fortalece proteção social e garante direitos a famílias em situação de risco

Publicada em 17/01/2026 às 10h55
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), reforça o papel do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) na proteção de pessoas e famílias que estão em situação de risco social. A unidade é referência no atendimento especializado, humanizado e sigiloso, oferecendo acolhimento, escuta qualificada e orientação para a garantia de direitos.
O CREAS atua em situações de violência física, sexual e intrafamiliar envolvendo crianças, adolescentes e mulheres, além de casos de negligência e violência contra idosos, pessoas com deficiência e pessoas neurodivergentes. O serviço também acompanha situações relacionadas à exploração sexual, tráfico de pessoas, trabalho infantil quando associado a violação de direitos, pessoas em situação de rua quando encaminhadas pela rede e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.
O atendimento ocorre sempre que há identificação ou suspeita de violação de direitos, seja por demanda espontânea, encaminhamentos de outros órgãos ou por atuação integrada da rede de proteção. A equipe interdisciplinar realiza acompanhamento contínuo, com foco na interrupção de ciclos de violência, no restabelecimento de direitos, na redução de riscos e danos e no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
O trabalho do CREAS é desenvolvido de forma articulada com diversos serviços, como CRAS, unidades de saúde, escolas, Conselho Tutelar, Ministério Público e Poder Judiciário, assegurando atendimento ético e alinhado às diretrizes da política de assistência social. A atuação em rede é fundamental para garantir respostas rápidas e efetivas diante das situações de vulnerabilidade.
Pessoas que necessitam de proteção ou que vivenciam violações de direitos podem procurar diretamente o CREAS para atendimento especializado. A unidade funciona como espaço de apoio, orientação e encaminhamento, reafirmando que a proteção social é um direito de todos.
O CREAS está localizado na Rua Geraldo Ferreira, nº 2166, bairro Agenor de Carvalho, em Porto Velho. O Plantão Social também atende pelo WhatsApp, no número (69) 98473-5966, ampliando o acesso da população aos serviços ofertados.
