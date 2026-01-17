Lúcio Mosquini entrega implementos agrícolas e amplia estrutura da agricultura familiar em Campo Novo

Publicada em 17/01/2026 às 11h09
A agricultura familiar de Campo Novo passou a contar com novas ferramentas de apoio à produção após a entrega de implementos agrícolas destinados a associações rurais do município. Os equipamentos foram repassados para nove entidades que representam diretamente produtores locais, ampliando a capacidade de trabalho no campo e oferecendo melhores condições operacionais às famílias que vivem da atividade rural.
A ação foi realizada nesta sexta-feira (16) e reuniu autoridades municipais, servidores públicos e representantes das associações beneficiadas. Estiveram presentes o prefeito Alexandre, a secretária municipal de Agricultura, Katiele, vereadores e integrantes da administração local, além dos presidentes das associações contempladas, que acompanham diretamente a rotina produtiva dos agricultores atendidos.
Com os novos implementos, a expectativa é de ganho de produtividade e redução de custos na atividade agrícola. A utilização dos equipamentos tende a otimizar o trabalho diário no campo, contribuindo para o aumento da eficiência produtiva e para a geração de renda no meio rural, com reflexos diretos na economia do município.
Os recursos destinados para a aquisição dos equipamentos foram viabilizados por meio de articulação do deputado federal Lúcio Mosquini. Segundo a avaliação apresentada durante o ato, a iniciativa busca assegurar que os investimentos públicos cheguem aos produtores, fortalecendo a agricultura familiar e criando condições para o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais de Campo Novo.
