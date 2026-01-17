Governo de Rondônia realiza mais de 190 mil procedimentos laboratoriais no Cemetron em 2025

Publicada em 17/01/2026 às 10h59
O Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), referência na assistência especializada às doenças infectocontagiosas, tropicais e aos acidentes por animais peçonhentos realizou, no último ano (2025), 190.497 mil exames laboratoriais, incluindo 0s testes de covid-19, HIV, sífilis e o Teste Rápido Molecular para tuberculose (TRM-TB), com o objetivo de garantir o controle de doenças e a qualidade no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
O Cemetron atende demandas espontâneas e referenciadas de forma contínua, 24 horas por dia, não apenas em Rondônia, mas também nos estados vizinhos do Acre, Amazonas, Mato Grosso e até da Bolívia, o que evidencia sua ampla cobertura.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que esta é uma nova era para a unidade especializada em doenças infectocontagiosas. “Os resultados mostram a dimensão da importância da unidade para salvar vidas e proteger nossa população. Os investimentos feitos pelo governo do estado no Cemetron, como a ampliação da estrutura e a criação de novos leitos de UTI, garantem mais qualidade, conforto e agilidade no atendimento.”
A diretora da unidade, Evelyn Pinheiro, destacou que os serviços atendem pacientes de todo o estado, sendo o principal hospital para tratar doenças específicas. “A unidade está pronta para receber todos os pacientes que necessitam de assistência, com uma estrutura de qualidade e profissionais qualificados.”
ESPECIALIDADES
O hospital oferece uma ampla gama de serviços em saúde, incluindo consultas ambulatoriais, atendimento de emergência, internações, suporte diagnóstico e dispensação de medicamentos. É referência no tratamento de diversas doenças de relevância para a saúde pública, como: tuberculose, HIV e AIDS, blastomicoses, leishmaniose, malária, leptospirose, acidentes com animais peçonhentos, dengue, covid-19, entre outras patologias.
NOVA ÁREA AMPLIADA
O Cemetron recebeu um investimento de R$ 19 milhões, que possibilitou a expansão de áreas, como:
Auditório;
Almoxarifado;
Administração;
Central de esterilização; e
A criação de 10 novos leitos na UTI, fortalecendo a capacidade assistencial, administrativa e operacional do hospital.
A entrega da nova área ampliada e reformada acontecerá na próxima sexta-feira, dia 23 de janeiro.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, ressalta a importância da unidade para a saúde pública. “O Cemetron é um centro especializado que concentra atendimento a doenças de grande impacto epidemiológico, muitas delas transmissíveis e, que exigem resposta rápida e qualificada. A unidade não apenas salva vidas diariamente, mas também cumpre um papel estratégico na vigilância, prevenção e controle de enfermidades que afetam diretamente nossa população”, afirmou.
ATENDIMENTOS
A unidade recebeu o investimento de R$ 19 milhões para ampliação e reforma
O Cemetron recebe pacientes direcionados por outras unidades de saúde para internação e atende no pronto atendimento, que funciona 24 horas, por demanda espontânea; vítimas de animais peçonhentos, pessoas com HIV e Aids e acidentes com perfurocortantes, realizando também, soroterapia para acidentes antirrábicos e profilaxia para tétano. A unidade está localizada na Avenida Guaporé, 215 – Lagoa, Porto Velho.
QUALIDADE E CONFORTO
As unidades hospitalares de Rondônia, nos últimos anos, têm sido foco de investimentos para o fortalecimento da saúde pública no estado. Um exemplo é o Hospital Regional de Guajará-Mirim, na Pérola do Mamoré, que descentralizou a assistência na região e conta com 72 leitos, estrutura diferenciada para povos indígenas e equipe de 411 profissionais, com capacidade para até 900 procedimentos diários. Entre as ampliações estão 10 leitos de UTI, hemodiálise e tomografia, garantindo mais agilidade e menos transferências.
