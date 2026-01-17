Obras do Centro de Hemodiálise de Jaru estão em estágio avançado

Publicada em 17/01/2026 às 11h30
As obras do Centro de Hemodiálise de Jaru seguem avançando conforme o cronograma. O prefeito Jeverson Lima realizou na última quarta-feira (14), juntamente com a equipe do Departamento de Engenharia da Prefeitura, uma vistoria para conferir o andamento dos serviços.
Jeverson explicou que o objetivo da visita é conferir o cumprimento do cronograma de serviços. “Nós monitoramos constantemente o ritmo da obra, para que a execução e a qualidade estejam de acordo com o projeto apresentado”, relatou. A construção do Centro está avaliada em cerca de R$ 10 milhões e é custeada por emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Lúcio Mosquini, mais contrapartida de recursos próprios da Prefeitura.
Jaru será a 4ª cidade de Rondônia a ter um centro de tratamento de doenças renais. A estrutura do Centro de Hemodiálise conta com consultórios médicos, de fisioterapia, nutrição, salas de procedimento, espaço para repouso, farmácia, posto de enfermagem, banheiros, vestiários e outros ambientes essenciais para o bom atendimento e conforto dos pacientes e acompanhantes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!