Show de Luan Pereira é interrompido após cantor passar mal

O cantor Luan Pereira, de 22 anos, precisou de atendimento médico após passar mal durante uma apresentação realizada na madrugada deste sábado (16), em São Sebastião, no litoral de São Paulo. O show foi interrompido após o artista apresentar um quadro de arritmia, pressão alta e taquicardia.
Segundo comunicado divulgado nas redes sociais oficiais do cantor, Luan foi encaminhado ao hospital logo após deixar o palco. A equipe informou que a remoção ocorreu de forma emergencial, mas transmitiu uma mensagem de tranquilidade aos fãs. “Após o show de hoje Luan foi levado às pressas pro hospital por motivo de arritmia cardíaca, pressão alta e taquicardia. Vai ficar tudo bem em nome de Jesus”, diz a nota publicada no Instagram.
Junto ao comunicado, também foi divulgado um vídeo em que o sertanejo aparece sendo colocado em uma ambulância, deitado em uma maca e acompanhado por profissionais de saúde, reforçando a necessidade do atendimento imediato.
Luan Pereira vem se consolidando como um dos nomes mais jovens do sertanejo atual. Além de cantor, ele também atua como compositor e se destaca por integrar a vertente conhecida como agronejo, mesclando elementos do sertanejo com influências do funk e do pop em suas produções musicais.
