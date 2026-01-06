Publicada em 06/01/2026 às 14h48
A segunda rodada do Grupo 16 da Copa São Paulo de Futebol Júnior pode definir antecipadamente o futuro do Santos na competição. Em caso de vitória, a equipe paulista assegura vaga na fase seguinte do torneio. O adversário será o União Cacoalense, de Rondônia, em duelo marcado para a noite de quarta-feira, dia 7, com início às 19h30, no horário de Brasília.
O confronto será realizado no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, localizado no município de São Carlos, cidade que sedia a chave. O local fica a aproximadamente 230 quilômetros da capital paulista e também recebe os jogos das demais equipes do grupo.
Além de Santos e União Cacoalense, a chave é composta por Real Brasília e São-Carlense, clube anfitrião. A partida tem peso direto na disputa pela classificação, já que o resultado pode encaminhar a definição das posições antes da última rodada.
A transmissão do jogo será feita exclusivamente pela CazéTV, com exibição ao vivo por meio da plataforma YouTube, permitindo o acompanhamento gratuito da partida pelos torcedores.
