Coluna Simpi – Alto lá! Tributo sobre lucro para a Pequena Empresa não pode

Por ASCOM

Publicada em 25/02/2026 às 08h30

Alto lá! Tributo sobre lucro para a Pequena Empresa não pode

O advogado Marcos Tavares analisou as mudanças recentes na tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos no Brasil. A lei criada no final do ano passado passou a prever a incidência de imposto de renda sobre valores que ultrapassem R$ 50 mil por mês ou R$ 600 mil por ano, atingindo empresários e sócios, inclusive de micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional. Pela nova regra, a parcela distribuída acima de R$ 50 mil mensais deve ser tributada na pessoa física do beneficiário. A medida alcança também empresários enquadrados no Simples Nacional. Uma liminar concedida pela Justiça Federal em São Paulo suspendeu a cobrança desse imposto adicional para empresários de micro e pequenas empresas optantes pelo Simples. A decisão se baseia na Lei Complementar 123, que no artigo 14 determina que a distribuição de lucros e dividendos aos sócios dessas empresas não sofre incidência de imposto de renda. A nova tributação foi instituída por lei ordinária. Já a Lei Complementar 123 possui hierarquia superior e só pode ser alterada por outra lei complementar. A própria Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas e prevê que normas tributárias relativas a esse segmento sejam disciplinadas por lei complementar. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sustenta que a cobrança pode ser instituída por lei ordinária por se tratar de tributação na pessoa física. O órgão também argumenta que distribuições superiores a R$ 50 mil representam valores elevados, ainda que recebidos por empresários de pequenos negócios. O congelamento dos limites de enquadramento do Simples Nacional permanece sem atualização há anos, o que impacta o faturamento das empresas que crescem e passam a recolher valores maiores dentro do regime.

Comércio l: Para funcionar aos domingos empresas terão que ter permissão dos sindicatos

A partir de 1º de março de 2026, o funcionamento do comércio em feriados dependerá de autorização expressa em convenção coletiva de trabalho, além do cumprimento da legislação municipal. A medida foi definida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e reforça o que já prevê a Lei nº 10.101/2000. Na prática, empresas só poderão convocar empregados para trabalhar em feriados se houver previsão em acordo firmado entre sindicatos patronais e profissionais. Sem essa autorização, o funcionamento poderá gerar autuações e ações trabalhistas. A regra não altera as disposições da CLT sobre trabalho aos domingos. Contudo, o trabalho em domingos e feriados não compensados continua sujeito ao pagamento em dobro, conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Com a mudança, cresce a importância da negociação coletiva e do planejamento das empresas para evitar riscos e passivos trabalhistas.

Comércio II: O que fazer agora?

Com a vigência marcada para março de 2026, o momento é de organização e planejamento. Recomenda-se:

Verificar se há convenção coletiva vigente autorizando o trabalho em feriados; Iniciar negociação com o sindicato, se necessário; Revisar escalas e políticas internas; Conferir as regras municipais aplicáveis.

Perigo: muita atenção ao fluxo de caixa em 2026

Ao observar o cenário mundial, verifica-se uma disputa entre grandes potências econômicas e políticas. Os Estados Unidos aparecem de um lado, enquanto China, União Europeia, Rússia e países asiáticos compõem o outro polo dessa dinâmica internacional. Nesse contexto, surge a questão sobre a relação entre esse cenário geopolítico e a realidade do micro e pequeno empresário industrial. De acordo com a análise do economista Otto Nogami, a disputa econômica entre Estados Unidos e China inclui movimentos recentes envolvendo a recomendação chinesa de venda de títulos públicos da dívida americana. Embora essa movimentação ocorra em mercados distantes da realidade brasileira, seus efeitos se propagam pelo sistema financeiro internacional. A venda desses títulos implica redução da exposição ao dólar norte-americano e redirecionamento de recursos para ativos como ouro e commodities. Esse processo tende a pressionar os juros internacionais. A elevação dessas taxas exerce influência sobre a política monetária de diversos países, incluindo o Brasil, reduzindo a margem de atuação do Banco Central na condução da taxa Selic. Nesse cenário, discussões sobre o início da queda da taxa Selic podem ser adiadas. A manutenção de juros elevados mantém o crédito de capital de giro em níveis altos, o que repercute diretamente no fluxo de caixa das empresas. Paralelamente, o ingresso de capital estrangeiro no país contribui para a valorização do real, seja por investimentos na bolsa de valores, seja pela atração exercida pelas taxas de juros domésticas. Esse movimento reduz o valor do dólar frente à moeda brasileira. Embora o câmbio valorizado favoreça importações e viagens internacionais, cria desafios para o micro e pequeno empresário industrial. Com a moeda americana mais barata, produtos importados tornam-se mais competitivos no mercado interno. Ao mesmo tempo, os custos de produção domésticos, especialmente energia elétrica e mão de obra, permanecem elevados. Essa combinação gera um ambiente econômico descrito como asfixia cambial. Diante desse contexto, a análise destaca a necessidade de atenção ao fluxo de caixa e à eficiência produtiva. As mudanças no eixo da economia mundial e a disputa entre grandes potências influenciam diretamente as condições operacionais das pequenas indústrias, exigindo capacidade de adaptação para manter a sustentabilidade financeira.

Novas regras de tributação sobre lucros exigem controle contábil rigoroso em 2026