Justiça Eleitoral de Jaru realizará ação de emissão de títulos no próximo sábado (28) e domingo (01)

Por Assessoria

Publicada em 25/02/2026 às 08h30

A 10ª Zona Eleitoral de Jaru realiza, no próximo sábado (28) e domingo (01), na escola Plácido de Castro, os serviços de emissão da primeira via do título eleitoral, transferência, revisão e coleta da biometria dos eleitores do município.

O atendimento da Justiça Eleitoral acontecerá das 08h às 16h durante o sábado, e das 08h às 12h no domingo. Os interessados em ter acesso aos serviços devem estar de posse de documento de identificação original com foto e comprovante de residência.

A ação faz parte do programa Rondônia Cidadã, organizado pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família e do Desenvolvimento Social (SEAS), e também contará com atendimentos de médico oftalmologista, infectologista, clínico geral, fonoaudiólogo, psicólogo, assistência jurídica, Justiça Rápida, banco de empregos, regulação do SUS, consultas ao Serasa, auxílio com benefícios do INSS e aposentadoria, Cadastro Único, além de serviços da Emater, Detran, Sefin e Gov.BR.