Trump fala na Casa Branca; presidente dos EUA completa hoje 1 ano de mandato

O segundo mandato de Trump até agora foi marcado por decisões e embates que abalaram os Estados Unidos e todo o planeta. Em 12 meses, o presidente norte-americano lançou mão de um tarifaço global, ordenou ataques militares e ameaçou até países parceiros. Internamente, encampou uma ofensiva sem precedentes contra imigrantes, perdoou invasores do Capitólio e perseguiu instituições, universidades e a imprensa.
Antes do pronunciamento de Trump a jornalistas na coletiva de imprensa, a Casa Branca distribuiu um documento de 31 páginas listando 365 medidas que a administração considera ser 'conquistas' desde a posse do republicano.
Trump passou os primeiros minutos criticando imigrantes, em especial somalis. Ele mostrou fotos de imigrantes presos pelo ICE em Minnesota, afirmando que eles teriam cometido crimes — moradores do estado estão protestando contra o serviço de imigração após a morte de Renée Good, cidadã americana nascida nos EUA.
O republicano alegou que Renée e outros que protestam contra a ação do ICE de "agitadores profissionais".
