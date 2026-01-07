Transporte inclusivo em Porto Velho ganha reforço e amplia atendimento às pessoas com TEA

Publicada em 07/01/2026 às 08h55
Há quase um ano, Porto Velho deu um passo importante nas políticas de inclusão com a entrega do primeiro ônibus inclusivo voltado ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Mais do que um simples transporte, o veículo oferece um ambiente seguro, acolhedor e adaptado, respeitando as necessidades sensoriais e a rotina dos usuários, o que ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade durante os deslocamentos.
O serviço garante maior tranquilidade às famílias, assegura o direito de ir e vir e amplia o acesso a atendimentos de saúde, terapias, educação e demais serviços essenciais, promovendo dignidade, autonomia e qualidade de vida para pessoas com TEA. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), o serviço de ônibus inclusivo realiza, em média, 668 atendimentos por mês, sendo 404 atendimentos exclusivos para pessoas com TEA.
-Segundo a Semtran, o primeiro ano de operação do ônibus inclusivo comprovou a importância de um serviço pensado para as necessidades de cada usuário. O transporte adaptado não apenas facilita a locomoção, mas também fortalece a inclusão social e promove maior qualidade de vida para pessoas com TEA e suas famílias.
AMPLIAÇÃO DA FROTA
Atualmente, Porto Velho conta com três veículos adaptados, sendo dois voltados para pessoas com deficiência em geral e um específico para pessoas com TEA. A expansão da frota permite que mais pessoas com TEA tenham acesso a transporte adequado, com conforto, segurança e respeito às necessidades sensoriais. A medida reforça o compromisso da Prefeitura com acessibilidade, inclusão e qualidade de vida, consolidando um avanço significativo nas políticas de cuidado e inclusão social em Porto Velho.
De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a iniciativa mostra que políticas públicas voltadas para acessibilidade podem transformar a vida de milhares de pessoas e suas famílias. “Investir em inclusão é investir em cidadania e principalmente respeito. Os novos veículos vêm com abafadores, objetos sensoriais, TV e tudo foi pensado para garantir o conforto e acolhimento”.
COMPROMISSO COM A INCLUSÃO
Quem deseja se cadastrar para utilizar o serviço de transporte inclusivo em Porto Velho pode escolher entre duas opções práticas. O atendimento presencial acontece na Semtran, localizada na Avenida Guaporé, nº 214, bairro Três Marias (em frente ao Cemetron), de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.
Para quem prefere a comodidade do digital, o cadastro também pode ser feito pela internet, através do portal PVH Acessibilidade: Página Inicial. Dessa forma, a Prefeitura garante que todos tenham acesso ao serviço de forma prática e segura, respeitando as necessidades de cada usuário.
